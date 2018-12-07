食材用心 岡山火雞肉飯俗擱大碗

大碗的火雞肉飯，40元。味噌湯10元。（林瑞益攝）

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旺報
老闆娘用心製作美味的火雞肉飯。（林瑞益攝）
岡山咕咕雞的外觀。（林瑞益攝）
岡山咕咕雞有多樣小菜，供顧客選擇。（林瑞益攝）

過了晚餐時間，想找東西吃，對高雄市岡山區的民眾來說，位於省道旁的岡山咕咕雞火雞肉飯是不錯的選擇，一碗火雞肉飯加上味噌湯，只要銅板價40至50元。

岡山咕咕雞位於岡山路上，有許多南來北往的過路客。老闆胡樹國說，他在此處開店17年了，有許多老顧客照顧生意，生意還過得去。

談到火雞肉飯好吃的秘訣，他說，火雞肉飯的食材包含米、火雞肉；該店的火雞肉來自嘉義，得經過處理後切絲。一碗可口的火雞肉飯可窺見老闆是否用心，食材新鮮與否，老顧客一吃就知道。

岡山有許多螺絲工廠，有許多客人是這家店的老主顧，胡老闆透露，曾經有客人中午不吃工廠訂的便當，騎機車到店裡吃火雞肉飯。這令他相當感動，想要繼續做出美味的火雞肉飯，回報顧客的支持。

除火雞肉飯外，該店也賣魯肉飯，提供客人不同選擇。便宜、好吃是該店的特色，小碗的火雞肉飯（魯肉飯）只要30元，胃口大的客人可以點大碗的，配上一碗味噌湯或海苔湯，只要40至50元。該店還有許多精緻小菜包含蘆筍沙拉、香滷魚肚、火雞肉盤、大腸頭等，選擇多樣。

本著薄利多銷的理念，胡老闆與太太、孩子一起經營這家店，他透露，店租貴，加上原物料高漲，賺的其實只是工錢，希望未來孩子能繼承這家店，傳承美味的火雞肉飯。

店名：岡山咕咕雞火雞肉飯

地址：高雄市岡山區岡山路401號

營業時間：上午9時至深夜12時；全年無休

電話：（07）624-3193

價位：火雞肉飯（小）30元（大）40元

(旺報 )

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