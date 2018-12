第76屆金球獎公佈入圍 吳恬敏力拚莎莉賽隆搶影后

2018年12月06日 22:30 中時 潘鈺楨

美國第76屆金球獎台灣時間晚間9點10分在美國加州比佛利山莊公佈入圍名單。電影項目上,《大賣空》導演亞當麥凱(Adam McKay)的《為副不仁》(Vice)入圍6項,緊追在後的是彼得法雷利(Peter Farrelly)的《幸福綠皮書》、布萊德利庫柏(Bradley Cooper)的《一個巨星的誕生》、尤格藍西莫(Yorgos Lanthimos)《真寵》並列5項,全都來勢洶洶。

戲劇類男主角,布萊德利庫柏要對上老戲骨威廉達佛(Willem Dafoe)。女神卡卡(Lady Gaga)要跟妮可基嫚(Nicole Kidman)、葛倫克蘿絲(Glenn Close)等實力派女星爭獎。特別的是《瘋狂亞洲富豪》台裔女星吳恬敏入圍音樂及喜劇類女主角,成為繼章子怡2006年以《藝伎回憶錄》入圍戲劇類最佳女主角後,又一位華裔演員、首位「台灣之光」角逐影后。第76屆金球獎將在明年1月6日舉行。

第76屆金球獎電影類入圍名單如下:

最佳戲劇類電影(Best Motion Picture–Drama)

《一個巨星的誕生》(A Star Is Born)

《黑色黨徒》(BlacKkKlansman)

《假如比爾街能說話》(If Beale Street Could Talk)

《黑豹》(Black Panther)

《波希米亞狂想曲》(Bohemian Rhapsody)

最佳導演 (Best Director)

布萊德利庫柏(Bradley Cooper)–《一個巨星的誕生》(A Star Is Born

艾方索柯朗(Alfonso Cuarón)–《羅馬》(Roma)

彼得法雷利(Peter Farrelly)–《幸福綠皮書》(Green Book)

史派克李(Spike Lee)–《黑色黨徒》(BlacKkKlansman)

亞當麥凱(Adam McKay)–《為副不仁》(Vice)

最佳男主角:戲劇類(Best Actor – Motion Picture Drama)

布萊德利庫柏(Bradley Cooper)–《一個巨星的誕生》(A Star Is Born)

威廉達佛(Willem Dafoe)–《永恆之門》(At Eternity's Gate)

雷米馬利克(Rami Malek)–《波希米亞狂想曲》(Bohemian Rhapsody)

約翰大衛華盛頓(John David Washington)–《黑色黨徒》(BlacKkKlansman)

盧卡斯海吉斯(Lucas Hedges)–《被消除的男孩》(Boy Erased)

最佳女主角:戲劇類 (Best Actress – Motion Picture Drama)

女神卡卡(Lady Gaga)–《一個巨星的誕生》(A Star Is Born)

葛倫克蘿絲(Glenn Close)–《賢妻》(The Wife)

妮可基嫚(Nicole Kidman)–《摧毀者》(Destroyer)

羅莎蒙派克(Rosamund Pike)–《私人戰爭》(A Private War)

梅麗莎麥卡錫(Melissa McCarthy)–《你能原諒我嗎?》(Can You Ever Forgive Me?)

最佳音樂及喜劇電影(Best Motion Picture–Musical or Comedy)

《瘋狂亞洲富豪》(Crazy Rich Asians)

《真寵》(The Favourite)

《幸福綠皮書》(Green Book)

《愛·滿人間》(Mary Poppins Returns)

《為副不仁》(Vice)

最佳男主角:音樂及喜劇類 (Best Actor – Motion Picture Musical or Comedy)

克里斯汀貝爾(Christian Bale)–《為副不仁》(Vice)

林曼努爾米蘭達(Lin-Manuel Miranda)–《愛·滿人間》(Mary Poppins)

維果莫天森(Viggo Mortensen)–《幸福綠皮書》(Green Book)

勞勃瑞福(Robert Redford)–《老人與槍》(The Old Man and the Gun)

約翰·C·萊利(John C. Reilly)–《斯坦與奧利》(Stan & Ollie)

最佳女主角:音樂及喜劇類 (Best Actress – Motion Picture Musical Or Comedy)

艾蜜莉布朗(Emily Blunt)–《愛·滿人間》(Mary Poppins Returns)

奧莉薇雅柯爾曼(Olivia Colman)–《真寵》(The Favourite)

艾西費雪(Elsie Fisher)–《八年級生》(Eighth Grade)

莎莉賽隆(Charlize Theron)–《厭世媽咪日記》(Tully)

吳恬敏(Constance Wu)–《瘋狂亞洲富豪》(Crazy Rich Asian)

最佳男配角 (Best Supporting Actor – Motion Picture)

堤摩西柴勒梅德(Timothee Chalamet)–《美麗男孩》(Beautiful Boy)

馬赫夏拉阿里(Mahershala Ali)–《幸福綠皮書》(Green Book)

理查·E·格蘭特(Richard E. Grant)–《你能原諒我嗎?》(Can You Ever Forgive Me?)

亞當崔佛(Adam Driver)–《黑色黨徒》(BlacKkKlansman)

山姆洛克威爾(Sam Rockwell)–《為副不仁》(Vice)

最佳女配角 (Best Supporting Actress – Motion Picture)

艾美亞當斯(Amy Adams)–《為副不仁》(Vice)

克萊兒芙伊(Claire Foy)–《登月先鋒》(First Man)

蕾吉娜金恩(Regina King)–《假如比爾街能說話》(If Beale Street Could Talk)

艾瑪史東(Emma Stone­)–《真寵》(The Favourite)

瑞秋懷茲(Rachel Weisz)–《真寵》(The Favourite)

最佳劇本 (Best Screenplay)

《羅馬》(Roma)

《真寵》(The Favourite)

《假如比爾街能說話》(If Beale Street Could Talk)

《為副不仁》(Vice)

《幸福綠皮書》(Green Book)

最佳外語片 (Best Foreign Language Film)

《我想有個家》(Capernaum)–黎巴嫩

《女孩》(Girl)–法國

《無主之作》(Never Look Away)–德國

《羅馬》(Roma)–墨西哥

《小偷家族》(Shoplifters)–日本

最佳動畫(Best Motion Picture–Animated)

《超人特攻隊2》(Incredibles 2)

《犬之島》(Isle of Dogs)

《未來的未來》(Mirai)

《無敵破壞王2:網路大暴走》(Ralph Breaks the Internet)

《蜘蛛人:新宇宙》(Spider-Man: Into the Spider-Verse)

最佳配樂(Best Original Score)

Marco Beltrami《噤界》(A Quiet Place)

Alexandre Desplat《犬之島》(Isle of Dogs)

Ludwig Göransson《黑豹》(Black Panther)

Justin Hurwitz《登月先鋒》(First Man)

Marc Shaiman《愛·滿人間》(Mary Poppins Returns)

最佳歌曲(Best Original Song)

All the Stars《黑豹》(Black Panther)

Girl in the Movies《餃子公主》(Dumplin)

Requiem For A Private War《私人戰爭》(A Private War)

Revelation《被消除的男孩》(Boy Erased)

Shallow《一個巨星的誕生》(A Star Is Born)

