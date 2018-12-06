棒球》新北三重球場嶄新啟用 首屆國際青棒邀請賽開打

2018年12月06日 22:29 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

新北市「2018新北富邦國際城市U-18棒球邀請賽」今天(6日)舉行賽前記者會，新北市副市長呂衛青及國內各隊代表共同啟動賽事魔球，正式宣告賽事即將展開，賽事將於12月16日至22日在新北市新莊棒球場及嶄新啟用的三重棒球場展開。

副市長呂衛青表示，新北市自102年起積極扎根基層棒球，並辦理各級棒球賽事，本次舉辦首屆全國性、國際性的青棒賽事，將使新北學生棒球運動賽事系統更加完整，賽事以城市交流為定位，增加高中棒球隊國際交流機會，提升選手視野，並展現本市近年推展棒球運動之成果。

本次賽事邀請國內10支高中強棒以及來自韓國、菲律賓的2支城市高中棒球隊共襄盛舉，其中地主隊新北市分為藍、白2隊。藍隊以剛奪下黑豹旗冠軍的穀保家商為主體，白隊則結合鶯歌工商、秀峰高中及崇義高中3校棒球好手為聯隊，另外國內隊伍包含臺北市、新竹市、臺中市、嘉義市、臺南市、高雄市、屏東縣、臺東縣，皆為高中棒球經典強隊，賽事精彩可期。

本屆賽事由富邦金控冠名贊助，富邦金控長期支持國內棒球運動，更是台灣唯一同時擁有職棒(富邦悍將隊)和成棒(富邦公牛隊)的企業。從基層少棒開始一直到職棒，都有富邦相挺！

富邦這次再度以行動力挺棒球及新北市的成長發展，亦將於23日舉辦富邦U-18明日之星大賽，從全國青棒隊中，包含本賽事的參賽選手，選出40位明日之星，分成藍白兩隊對抗，這是除了中華代表隊以外，將菁英選手集聚一堂切磋交流的難得畫面。

教育局表示，新北市現在有設備完善的新莊棒球場，三重棒球場落成完工後，將促進更多國內外優秀高中棒球隊來新北交流，本賽事於16日至22日展開20場次的賽程，除了12月19日為城市隊伍交流日外，其餘每日皆有精彩賽事，三重棒球場及新莊棒球場皆免費入場，開幕日及決賽賽程另安排有數位平台轉播，喜愛棒球的朋友亦可透過電視及網路(Youtube)轉播，一同為熱血的高中棒球小將們加油打氣。

(中時電子報)