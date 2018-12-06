SBL》泰勒鳳還巢摘雙十 無力挽回台銀頹勢

相隔5年多時間，泰勒重新披上台銀球衣出賽。(中華籃協提供)

友善列印
中時電子報

曾在第10季效力過台銀的泰勒，6日取代伍茲成為台銀新洋將，只短暫練球1天就隨即上場，就摘27分、11籃板與5助攻，可惜他雖交出如此優異的雙十數據，台銀仍以73比89不敵桃園璞園，苦吞3連敗，也是本季第4敗。

SBL》哀悼變調！貝斯侮辱式扣籃引爆衝突

儘管輸球收場，台銀總教練韋陳明賽後仍對泰勒表現讚不絕口，「周二凌晨才到，只跟球隊練過1天，泰勒就有這種表現，我當然很滿意，無論如何都比伍茲好，畢竟這是他回來台灣第1場而已，日後更融入球隊，勢必越來越好。」

泰勒曾在第10季拿過灌籃王、抄截王兩個獎項，能夠重新回到台銀打球，他表示自己相當興奮，「很開心可以回來台灣，再次效力台銀這支球隊，希望自己可以越打越好，藉此報答大家的幫忙，這一趟回台，感覺就像回家一樣。」

「其實我還在學習要怎樣融入台銀這支年輕球隊，也很期待可以打得更好，」泰勒說，「我還需要熟悉適應球隊攻守體系，除了改進自己慢熱的毛病，也要降低自己失誤。」帶著腳踝扭傷上陣的葛雷格史密斯也替台銀拿下13分、17籃板。

好不容易中止4連敗的衛冕軍璞園，全隊以瓊斯22分、6籃板及4抄截表現最佳，剛跟亞瑟士簽下代言合約的施晉堯，也有15分進帳，彭俊諺11分，陳冠全10分，璞園總教練麥班達賽後表示，球隊總算突破雙洋將磨合困境了。

「由於本季改採雙洋將，結果之前本土球員都太客氣，在場上往往只想把球傳給洋將，自己都不肯進攻，」麥班達說，「經過不斷的提醒，本土球員總算了解自己也須進攻，這樣才有辦法贏球，不能光在場上想著傳球而已。」

(中時電子報)

棒球》新北三重球場嶄新啟用 首…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。