SBL》泰勒鳳還巢摘雙十 無力挽回台銀頹勢

2018年12月06日 22:35 中時電子報 黃及人

曾在第10季效力過台銀的泰勒，6日取代伍茲成為台銀新洋將，只短暫練球1天就隨即上場，就摘27分、11籃板與5助攻，可惜他雖交出如此優異的雙十數據，台銀仍以73比89不敵桃園璞園，苦吞3連敗，也是本季第4敗。

儘管輸球收場，台銀總教練韋陳明賽後仍對泰勒表現讚不絕口，「周二凌晨才到，只跟球隊練過1天，泰勒就有這種表現，我當然很滿意，無論如何都比伍茲好，畢竟這是他回來台灣第1場而已，日後更融入球隊，勢必越來越好。」

泰勒曾在第10季拿過灌籃王、抄截王兩個獎項，能夠重新回到台銀打球，他表示自己相當興奮，「很開心可以回來台灣，再次效力台銀這支球隊，希望自己可以越打越好，藉此報答大家的幫忙，這一趟回台，感覺就像回家一樣。」

「其實我還在學習要怎樣融入台銀這支年輕球隊，也很期待可以打得更好，」泰勒說，「我還需要熟悉適應球隊攻守體系，除了改進自己慢熱的毛病，也要降低自己失誤。」帶著腳踝扭傷上陣的葛雷格史密斯也替台銀拿下13分、17籃板。

好不容易中止4連敗的衛冕軍璞園，全隊以瓊斯22分、6籃板及4抄截表現最佳，剛跟亞瑟士簽下代言合約的施晉堯，也有15分進帳，彭俊諺11分，陳冠全10分，璞園總教練麥班達賽後表示，球隊總算突破雙洋將磨合困境了。

「由於本季改採雙洋將，結果之前本土球員都太客氣，在場上往往只想把球傳給洋將，自己都不肯進攻，」麥班達說，「經過不斷的提醒，本土球員總算了解自己也須進攻，這樣才有辦法贏球，不能光在場上想著傳球而已。」

(中時電子報)