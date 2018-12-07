文化快遞》大稻埕青年歌仔戲團致敬經典 青春版《天鵝宴》

2018年12月07日 09:00 中時電子報 文╱臺北市藝文推廣處大稻埕戲苑；圖╱臺北市藝文推廣處

大稻埕青年歌仔戲團2017《夜戰馬陵道》演出劇照。

《天鵝宴》主視覺

為培育青年戲曲人才，以推廣傳統戲曲為宗旨的臺北市藝文推廣處大稻埕戲苑在2011年8月成立了「臺北市藝文推廣處大稻埕青年歌仔戲團」（以下簡稱「青年團」），經公開招考18歲至35歲的青年演員，再邀請業界優秀師資聯合指導後，每年均推出年度新製，讓更多戲曲新秀站上舞臺。今年8月，青年團度過了7歲生日，當時埋入的那顆希望種子，終於漸漸地綻出新芽，許多年輕團員在青年團接受磨練、找到自信，也逐漸往成為優秀歌仔戲演員的夢想之路邁進。

閃耀新秀 初試啼聲

青年團成員有來自外臺戲班的青年職業演員，也有出身國立臺灣戲曲學院科班出身的在學生、畢業生，他們唱作俱佳、身手不凡，展現了年輕人的熱情與活力。如今，青年團已累積19部自製作品、公開展演600餘場、培育數十位戲曲新秀，更有多名團員已各自在表演或教學的舞臺上綻放屬於他們的光彩，持續為歌仔戲文化打拚著，而青年團亦已成為北部地區培育歌仔戲新秀演員的指標性平臺。

除了每年6月、12月固定的兩檔新戲製作發表，青年團亦積極參與推廣活動，無論是參加「文化就在巷子裡」社區藝文演出，或是眾所矚目的「臺北市歌仔戲觀摩匯演」年度盛事，或是在國際焦點的世大運開幕式上精湛的表演，都可看到青年團演員們的魅力身影。另一方面，青年團也積極參與大稻埕在地文化活動，自捷運北門站廣場、臺北地下街、永樂廣場、台北霞海城隍廟、納豆劇場，以至大稻埕公園、蔣渭水紀念公園，青年團均以大稻埕戲苑作為根據地，逐步開拓演出場域，期望透過饒富臺灣味的傳統戲曲表演，重現大稻埕百年戲窟風華，更讓歌仔戲的薪傳大業，在此遍地開花。

經典歌仔戲 歷久彌新

秉持著「扎根傳統、立足當代」的初衷，今年青年團以「向經典致敬」為題，將於12月15、16 日於大稻埕戲苑推出由河洛歌子戲團授權的金鐘獎獲獎作品《天鵝宴》，作為第廿號作品，讓新生代演員挑戰經典，追尋前輩們的腳步，於優秀文本中淬煉表演技藝、追求自我成長。

《天鵝宴》講述唐貞觀末年洛陽蟲害成災，都督危得安兼程回京報災，卻見報瑞者獲賞，報憂者遭貶，沉醉深宮太平的唐太宗恰又將「田蛾雲集」誤聽為「天鵝雲集」，便順水推舟謊報「斗米四文」的治績。梁國公房玄齡知實情但不敢直諫，遂請皇上親巡洛陽；不料，引出楊淑妃想吃天鵝肉，太宗便下詔擺設天鵝宴，並宴請各國使節以成千古佳話。誰知唐太宗親臨洛陽沒見到天鵝，卻見荒年災景，百姓叫苦連天，太宗欲罷天鵝宴之際，應邀赴宴的國賓已紛紛來到，為了大唐國威，天鵝宴只好照常舉行。危都督奉命戴罪立功，他卻將這搜尋天鵝的皇命推給縣令郿道九。郿縣令獲丐幫之助，捕得野鵝百隻，但他素來勤政愛民，實事求是，不願以假冒真，欺君罔上，乃至於誤摑巧扮術士前來勸獻的李世民，險惹來滅族之禍。幸得房玄齡為國留才，兼以使節們盛讚天鵝佳宴，郿道九遂因辦宴有功，連升三級。

《天鵝宴》1992年由河洛歌子戲團首演時，號召唐美雲、小咪、王金櫻、許亞芬、陳昇霖、尤崑等優秀演員主演，精湛的藝術表現令人讚賞不已。2018年《天鵝宴》重磅回歸，將由知名導演呂瓊珷老師領軍，並邀請莊家煜、莊步超兩位老師擔任文武場領導，致力保留傳統戲曲四功五法的精髓骨幹，期許青年團

員「傳承以功」。新秀演員林祉淩、范心瑜、姜琬宜、郭庭羽、郭員瑜、周予寬等人深具大將之風，有此機會演繹經典劇作無不用心排練、努力練功，希望拿出最佳表現以饗觀眾。

天鵝宴

時間│12/15（六）～ 12/16（日）14:30

地點│大稻埕戲苑（臺北市大同區迪化街一段21號9樓）

票價│200,300,500,600元（兩廳院售票）

電話│02-2556-9101

(中時電子報)