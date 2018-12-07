律師說法》小三的女兒爭產失敗 關鍵在於「借名登記或贈與」

(示意圖/達志影像)

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中時電子報
/編輯、天秤座法律網

桃園一名已婚高姓男子花費一千多萬元購屋包養蔡女，在蔡女簽下借名登記，可永久使用協議後，就將房子登記在蔡女的名下，但蔡女三年前過世後，蔡女的女兒隨即便辦理房產繼承，高男於是向法院提出房產繼承權移轉。

民間時常有人因節稅或躲債等理由，把原屬於自己的不動產與可信任的親友說好後，將所有權人登記為親友，此種登記方式即為借名登記。借名登記，指當事人約定一方將自己之財產以他方名義登記，而仍由自己管理、使用、處分，他方承諾就該財產為出名登記之契約，其成立側重於借名者與出名者間的信任關係，在性質上與委任契約相似，只要內容不違反強制、禁止規定或公序良俗者，應賦予無名契約之法律上效力，並類推適用民法委任之相關規定。

而委任關係，會因當事人一方死亡、破產或喪失行為能力而消滅。但契約另有訂定，或因委任事務之性質不能消滅者，委任關係不消滅；若受任人以自己之名義，為委任人取得權利時，應於委任關係消滅後，將取得的權利移轉給委任人（民法第550條、第541條第2項）。

本件中，高男主張房子是借名登記給蔡女，且已同時約定是作為永久共同使用，蔡女的女兒原想主張高男將房子登記在蔡女名下是贈與，但卻無法提出證據證明高男所提出，蔡女的印鑑證明及同意借名登記等同意書是偽造，因此最後法官認為，隨著蔡女過世，高男與蔡女所作借名登記的委任關係已消滅，房子所有權人為高男，蔡女的女兒不得將房子作為蔡女的房子而辦理遺產登記，需將房子所有權還給高男。

(中時電子報)

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