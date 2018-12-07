2020年勝選機率大增 國民黨2顆太陽提前開打

2018年12月07日 00:03 中時電子報 呂承哲 、財訊雙週刊文/ 高立南 編輯/、財訊雙週刊文/ 高立南

9合1選戰結果揭曉，完全在野的國民黨大獲全勝，贏了15個縣市，令外界跌破眼鏡。然而，國民黨的狂勝未必是好事，選後包括黨主席吳敦義、新北市長朱立倫等人，對於2020年總統大位的黨內權鬥角力程度，恐怕將因勝選的「錯覺」，而更加激烈。

上屆地方選舉，國民黨面臨雪崩式慘敗，執政版圖降至6席，寫下史上最難看的地方選戰敗戰紀錄。14個月後的總統大選，國民黨仍止不住民怨海嘯侵襲，不僅輸掉中央執政權，就連國會席次也暴跌到35席，整個黨幾乎被打趴。

勝選之夜不尋常

挺吳人士高喊選總統

當時，外界普遍認為，國民黨這家「百年老店」，恐怕已經快要被掃入歷史灰燼。未料，國民黨僅花了2年多，就在此次地方縣市長選舉，締造漂亮的勝選成績單，政黨得票一舉成長到610萬票、得票率約48%，更將民進黨全國總得票壓低到39%，相當難以令人置信。

對於此一結果，國民黨全黨上下沉浸在勝選的歡樂氣氛中。但事實上，檢視國民黨在野這兩年來的表現，無論是黨內改革、兩岸路線、國會監督等，幾乎沒有做太多事，只不過是因為民進黨施政引發民怨反彈，導致選民將票投給了國民黨，如此的勝選方式，恐怕將讓國民黨內大老們產生「錯覺」，加劇了選後黨內權力重整的激烈角力程度，甚至延緩了中生代世代接班、黨務改革的腳步。

一位前黨務高層私下便憂心地說，這次選舉，國民黨當選六都市長的「北神探」侯友宜、「中主播」盧秀燕及「南菜販」韓國瑜，勢必將成為未來國民黨重要接班梯隊，但他們都必須先當完4年市長任期，做出政績。因此，選後緊接而來的總統人選討論，恐怕還是以吳敦義、朱立倫兩人為主。

儘管選前一週，吳敦義南下拉票與高雄雲林同鄉會座談時，惹出暗批總統府祕書長陳菊是「肥滋滋母豬」的失言爭議，遭到藍營各地縣市長候選人群起炮轟、切割；但從選舉結果來看，國民黨不但大勝，就連被視為「黨主席保衛戰」的新竹縣楊文科、黨中央欽點角逐高雄市長的韓國瑜，都順利過關，都讓吳敦義免除了選後遭到秋後算帳的逼宮壓力。這一點，從24日開票當晚，吳敦義在黨中央發表勝選感言時，外頭已有挺吳人士特地安排支持群眾高喊「吳敦義選總統」，便不難看出吳欲爭取大位的堅定決心及戰鬥意志。

(中時電子報)