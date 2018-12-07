BO妞撞臉蕭敬騰？一合照...賈靜雯也驚呆：怎麼那麼像

2018年12月07日 00:05 中時電子報 施品瑜

蕭敬騰和BO妞一合照對比，連賈靜雯也說像。（圖／翻攝自賈靜雯臉書）

藝人賈靜雯和修杰楷婚後陸續生下咘咘、BO妞，常分享有趣的家庭生活，深得網友喜愛，日前她PO出BO妞頂著新髮型、擺出超有戲表情的照片，笑翻不少人，還被發現BO妞撞臉歌王蕭敬騰，掀起熱議，為了確認兩人是否有像，賈靜雯直接曬出他們的合照解答，沒想到一對比，就連自己也驚呼：「怎麼那麼像」。

賈靜雯在臉書分享好幾張女兒BO妞和蕭敬騰的合影，寫下：「有像嗎，謝謝老蕭無止盡的配合波妞，你盡力了。」照片中，可看到蕭敬騰努力做出和BO妞一樣的表情，兩人一下賣萌、一下裝無辜、一會兒又嚴肅臉，乍看下還真有幾分神似，就連穿的衣服色系也莫名搭上，相似度連媽媽賈靜雯都認證：「波妞跟老蕭怎麼那麼像呢」。

蕭敬騰也搞笑PO出照片，取名「修.波.騰」。（圖／翻攝自蕭敬騰臉書）

照片曝光後，不少粉絲留言「還真的有點像」、「神同步」、「老蕭要當乾爹嗎」，更想到之前BO妞曾被說神似ella，直喊期待三人下次同框比一比。

對於BO妞和自己長得像，蕭敬騰也覺得有趣，不只曬出和BO妞的合照，還附上一張同框修杰楷，自己綁著沖天炮、模仿BO妞皺眉吃餅乾的照片對比，並加上附註：「修.波.騰」，讓粉絲全笑翻。

(中時電子報)