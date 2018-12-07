BO妞撞臉蕭敬騰？一合照...賈靜雯也驚呆：怎麼那麼像

BO妞被指和蕭敬騰有幾分神似。（圖／翻攝自賈靜雯、蕭敬騰臉書）

友善列印
中時電子報
蕭敬騰和BO妞一合照對比，連賈靜雯也說像。（圖／翻攝自賈靜雯臉書）

藝人賈靜雯和修杰楷婚後陸續生下咘咘、BO妞，常分享有趣的家庭生活，深得網友喜愛，日前她PO出BO妞頂著新髮型、擺出超有戲表情的照片，笑翻不少人，還被發現BO妞撞臉歌王蕭敬騰，掀起熱議，為了確認兩人是否有像，賈靜雯直接曬出他們的合照解答，沒想到一對比，就連自己也驚呼：「怎麼那麼像」。

賈靜雯在臉書分享好幾張女兒BO妞和蕭敬騰的合影，寫下：「有像嗎，謝謝老蕭無止盡的配合波妞，你盡力了。」照片中，可看到蕭敬騰努力做出和BO妞一樣的表情，兩人一下賣萌、一下裝無辜、一會兒又嚴肅臉，乍看下還真有幾分神似，就連穿的衣服色系也莫名搭上，相似度連媽媽賈靜雯都認證：「波妞跟老蕭怎麼那麼像呢」。

蕭敬騰也搞笑PO出照片，取名「修.波.騰」。（圖／翻攝自蕭敬騰臉書）

照片曝光後，不少粉絲留言「還真的有點像」、「神同步」、「老蕭要當乾爹嗎」，更想到之前BO妞曾被說神似ella，直喊期待三人下次同框比一比。

對於BO妞和自己長得像，蕭敬騰也覺得有趣，不只曬出和BO妞的合照，還附上一張同框修杰楷，自己綁著沖天炮、模仿BO妞皺眉吃餅乾的照片對比，並加上附註：「修.波.騰」，讓粉絲全笑翻。

(中時電子報)

大胸K女現身揭鈕承澤狼行：他把…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。