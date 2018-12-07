影》可以丟雪球了！美9歲男孩連署廢除百年禁令

2018年12月07日 00:10 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

To celebrate the board gives Dane his first LEGAL snowball to throw. Plus one for his little brother who is apparently Dane's first target. pic.twitter.com/1ePrg0wykq — Xandra McMahon (@xanmcmahon) 2018年12月4日

「為什麼不能丟雪球？」在美國科羅拉多賽佛倫斯市的9歲男孩貝斯特（Dane Best），對當地這項超過百年的禁令感到難以接受，發動連署要廢除這個法令，也成功說服當地議會，孩子們終於可以「合法」丟雪球了！

「現在的孩子需要出外玩耍的理由，」貝斯特的小小革命能夠成功，因為他的說法真的很有道理，「根據研究，欠缺戶外活動會導致肥胖、注意力不足過動症、緊張與情緒沮喪。」

賽佛倫斯當地的法令，把雪球視為武器一樣，禁丟的歷史已經超過百年，不只貝斯特認為不合理，當地市府員工對於要告知遊客不能丟雪球，以免觸法，也覺得相當困擾。

貝斯特出席說明會，清楚表達自己的看法，成功說服議員修法。（美聯社）

當然，貝斯特完成連署並出席說明會，也要面對當地議員的合理質疑，有議員建議，就算解禁，是否可以禁止對60歲以上的老人丟雪球，貝斯特也同意不能丟包有石頭的雪球，以及不能砸窗戶等限制，最後全票通過解除禁令。

「所有孩子都對賽佛倫斯不能打雪仗感到沮喪，」當地媒體這樣說，「最後『改變成真』真的讓孩子們大受鼓舞，特別是『你也有力量改變法律』！」

就像是運動比賽的開球典禮一樣，禁令解除，當然要由主角貝斯特來丟出賽佛倫斯百年來第一顆「合法」的雪球（如影片），第二球則由貝斯特的弟弟達克斯來丟。儘管貝斯特也表示，他第一個想砸雪球的對象，就是弟弟達克斯！

(中時電子報)