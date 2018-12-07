自助餐天價菠菜「一盒320」 店家女兒回應讓人都看傻

2018年12月07日 00:09 中時電子報 林毅

員工女兒稱店家進菠菜一斤120元，加上開店、人事、租金等成本，所以一份賣160 (圖／翻攝自爆廢公社)

日前有女網友在臉書「爆廢公社」抱怨，去樹林某間餐廳買2份炒菠菜，結帳時竟然被收了320，引起網友譁然。對此店家員工女兒也在文章底下留言澄清，但讓網友們更傻眼。

員工女兒表示：「我是當初服務客人那位員工的女兒，我要替媽媽澄清，平息這場沒有意義的爭論，因為每個人認知不同」，她接著說：「據我所知，店家進菠菜成本是一斤120，這種東西不像蘋果手機或是車票有公定價，就想同一件衣服有100也有590，無菜單料理更是考驗廚師技術，希望大家用餐時先詢問價格」。

員工女兒繼續說「我在外面熱炒一盤時蔬也是150，自己也不覺得貴，而店家經營也要算上人事成本、租金等，因此賣一份160元，店家和媽媽只希望給大家好的用餐環境」。

但這番解釋讓網友更傻眼「一斤菠菜120元？原來老闆才是盤仔」、「自助餐一份賣160，妳乾脆改做大飯店」、「菠菜一把現在20元左右，算上營業人事成本就變160也太扯」、「我覺得農委會該抓的是這種的」，但也有人聲援店家：「無菜單料理不就這樣」、「沒問價格就沒什麼好說」、「又不是強迫消費」、「嫌貴不要吃」。

(中時電子報)