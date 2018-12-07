屏東環保局設立「生物炭發電設備」 回收農業廢棄物減空汙

2018年12月07日 00:20 中時 謝佳潾

屏東縣環保局今年在枋寮巨大廢棄物回收再利用廠設立「生物炭發電設備」，利用綠能回收農業廢棄物。（謝佳潾攝）

屏東號稱農業大縣，耕地面積廣達7萬671公頃，也因而產生大量農業廢棄物，當中不少農民為節省處理費而直接露天燃燒，造成嚴重空汙問題，環保局為此特在枋寮巨大廢棄物回收再利用廠設立「生物炭發電設備」，利用綠能回收農業廢棄物，有效降低空氣汙染。

環保局指出，為對抗空汙，他們除加強露天燃燒巡稽查外，今年更設置令人耳目一新的「生物炭發電設備」，即將蓮霧枝葉等木質廢棄物破碎後，集中收運至此處理，並與畜牧棄廢物牛糞等混合製成燃料棒，再將其送入氣化爐。

環保局說，如此一來，除可產出木醋液、焦油及生物炭等農業副產品，應用在液肥或病蟲害的防治資材上、改良土壤及作物外，另一方面，氣化爐還可收集可燃氣體造氣、發電，整套設備宛如微型電廠，足以供應區域電力。

環保局計算，「生質炭化發電設備」每小時可發電100KW，相當於20至30個家庭用電量，而年處理約有1095公噸廢棄物，可產生80萬度電並轉換出約300噸生物炭，由此可見，生物質經氣化炭化所帶來的售電及販售生物碳經濟效益，預估收益每年可達數百萬元，循環經濟效果驚人。

環保局長魯臺營表示，此座具商轉規模的氣化爐可24小時運轉，較太陽能、風力發電優勢，除可解決牛糞溢流汙染、農業廢棄物露天焚燒等問題外，也能帶來經濟效益，若在縣內各鄉鎮設置，將可大幅幫農民解決廢棄物困擾。

南州農民蔡協良、湯忠漢表示，過去蓮霧廢枝都是堆在農地就地處理，易積水致河川阻塞，燃燒則形成空汙，現在只要跟環保局提出申請清運，就能集中處理，省錢又省工，目前約有8、9成農民都採此清運集中處理方式，大概3到5天就去農田載廢棄物。

(中時 )