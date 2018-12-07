書畫天才少年醫院門口賣畫救癌末姑姑 坎坷身世令人鼻酸

2018年12月07日 00:15 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

書畫天才少年醫院門口賣畫救姑姑，坎坷身世令人鼻酸。(翻攝自看看新聞)

少年從小在書畫方面天份極高，9歲時就獲得全國大獎。(翻攝自看看新聞)

日前重慶市公共衛生醫療救治中心旁，一名少年在寒風中，他揮毫潑墨，賣畫為罹患癌症的姑姑籌措昂貴的醫藥費。

少年名叫何思汗現年13歲，讀初中一年級。少年1歲時，父母離婚，爸媽將把他丟給姑姑何建華撫養。因為男孩從小體弱多病、無法正常上學校，小學一年級到五年級都是在家自學。何思汗說，姑姑去借別人的教材和參考書來教我，有語文數學和英語。後來思汗隨奶奶回到廣西老家讀書，考上當地一所重點中學。

33歲的姑姑為了照顧思汗，一直沒有結婚，她曾經有論及婚嫁的對象，但因對方不願意接納思汗一起進入家庭，姑姑放棄結婚的機會，專心照顧他帶大。

從小在書畫方面天份極高，9歲時就獲得全國大獎。就在思汗回到重慶，與姑姑團聚時，姑姑不幸查出患了乳腺癌和淋巴癌，昂貴醫藥費很快讓這個家庭一貧如洗。前不久醫生更檢查出，姑姑的癌症已經多處轉移。

醫師表示：「目前患者就是處於一個癌症的晚期，就是一個給她對症治療，儘量減輕她的痛苦，延長她的生命。」

知道姑姑的情況後，思汗在醫院外面擺攤揮毫潑墨，為姑姑籌款治病。許多民眾慷慨解囊，姑姑住院的醫生護士也都紛紛伸出援手，幫助這對情同母子的姑侄。

據悉，當地許多公益組織，也通過各種形式籌集善款。目前水滴籌互聯網平臺上，已經有400多人為何建華籌集到2萬多元專款。

水滴籌工作人員稱：「我們也希望召集社會上有愛心的人士，來幫助她進行一個捐贈，我們一起來幫她更好的得到醫療費用的緩解。」

(中時電子報)