台籍詐騙犯遺送大陸 法務部再表遺憾

法務部。（報系資料照）

友善列印
中時

柬埔寨警方於1月26日與大陸共同合作查緝跨境電信詐騙案件，在柬埔寨茶膠省查獲235名詐騙犯，其中台籍嫌疑人有46人，大陸並於6日逕將該46名台籍嫌疑人遣送至大陸地區。法務部深夜發出新聞稿表示，對於大陸一再罔顧「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」之規定，遣送台籍嫌犯至大陸的作為，甚感遺憾。大陸此舉並無助於跨境電信詐騙犯罪之打擊。

法務部指出，台灣對於跨境電信詐騙犯罪本有管轄權，且為有效打擊此類犯罪，組織犯罪防制條例已於2017年4月19日修正後公布施行，電信詐欺行為除可依據刑法第339條之4論處加重詐欺罪外，也可依組織犯罪防制條例對集團成員追訴處罰，且檢警單位近年來面對不斷翻新的詐騙手法，早已具備成熟且精良的偵辦技巧，已成功追訴多起重大跨境電信詐欺犯罪集團，並經法院科處重刑，顯見台灣已有完備之制度及優秀的檢警人員，可打擊此類犯罪，只有兩岸透過司法合作管道，共同偵辦，始能緝獲幕後主嫌及金主，以澈底瓦解詐騙集團，將打擊此類犯罪的效益發揮至極致。大陸不應再以各種理由，作為台籍嫌疑人逕行遣送陸方的藉口。

對於此次遣送至大陸地區之台籍嫌犯，法務部已要求大陸主管機關依「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」規定，儘速為限制這些人的人身自由的通報，為台籍嫌犯家屬赴陸探視提供便利，並期陸方確保台籍嫌犯的人身安全及選任辯護人等相關訴訟法上的權益。

法務部同時呼籲國人勿抱持僥倖心態赴海外從事包括電信詐欺在內的不法行為，損害國家形象，各級檢察機關也會對此類犯罪嚴予訴追，求處重刑。

(中時 )

書畫天才少年醫院門口賣畫救癌末…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。