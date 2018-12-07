防堵胃食道逆流有6個訣竅 讓你不用吃胃藥

2018年12月07日 00:15 中時電子報 林毅 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

飯後嘔酸、胸口一陣灼痛，有時還伴隨口腔有酸苦味或喉嚨異物感，這可能是俗稱「火燒心」的胃食道逆流在作怪。6迷思一次解答，幫助你不靠胃藥，也能告別火燒心。

Q1胃食道逆流吃藥才會好？

錯。症狀較輕微的人先試著戒掉刺激性食物如咖啡、減壓、少吃宵夜，或下決心減肥，就有機會不再復發。胃食道逆流是因為下食道括約肌鬆弛、關閉不緊，使胃酸或氣體容易上湧，由於食道壁較薄無法抗酸，因此產生燒燙感。可分為飯後型和夜晚型，有些人是飯後胃酸分泌旺盛，酸液就容易嘔上來；有些人則是因晚上平躺的睡姿，讓胃酸容易平流進食道。

不過，若情況嚴重，還是需要吃藥控制。現有藥物主要功能是抑制胃酸分泌，可分為組織胺受體拮抗劑與質子幫浦抑制劑，目前認為後者效果較好。至於藥局常見的胃藥、胃乳，以及許多民眾遠從日本帶回的神奇胃散，都只能偶爾用來緩解吃太多刺激性食物造成的不適，不一定有療效。

Q2吃甜品、喝咖啡，真會讓你胃食道逆流嗎？

有可能。《內科學誌》研究指出，台灣近10年來胃食道逆流發生率從2～5％提高至12～20％，近5個人就有1人受苦。發病原因仍不完全清楚，大致可分成4類：生理問題（例如老化、肥胖、食道疝氣）、情緒壓力、食物（如太油太甜、菸、酒）或藥物（如某些氣喘、高血壓藥）。

台灣人咖啡喝得兇，含糖飲料、甜食消耗量也驚人，但高糖、咖啡因都會刺激胃部，若已有胃食道逆流問題，甜點、冰品、咖啡、巧克力、薄荷類等食物都可能讓人不舒服，建議減量食用。此外，建議空腹不吃酸性食物，如柑橘類水果、醋等，以免胃酸大量分泌。較難消化的糯米、芹菜、竹筍等粗纖維食物，還有動物筋皮部位，也暫時少碰。

Q3用蜂蜜取代糖，較不易引起胃酸逆流？

錯。只要糖分過多，就可能使胃食道逆流惡化，即使換成蜂蜜亦然。甜食、高油脂的食物需要花較長的時間消化，導致胃排空時間拉長。食物、胃酸停留在胃變久，中醫稱為「飲食停積」，就會影響下食道括約肌張力，容易胃酸逆流。

Q4低腰緊身褲比高腰緊身褲能減少胃食道逆流？

不一定。這一點醫生有不同意見，有人認為低腰褲不致增加胃部壓力，有人則主張只要是緊身衣物都可能擠壓腹腔，導致胃酸逆流。建議可花點時間觀察自己的狀況，如穿了並無不適，那就是適合的衣著。同時也可注意腰帶束得太緊、久坐的問題，這些動作都會壓迫胃部。

Q5哪種睡姿較能預防胃酸逆流？

特定睡姿無法預防。其實睡著後人一定會翻身，與其太過在意入睡的睡姿，做好「睡前準備」或許更有效。

例如夜晚型的患者，睡覺時可留意將床頭墊高15～20公分；睡前2～3小時不再進食；吃完東西不要立刻躺平，至少間隔30分鐘到1小時（若是不容易消化的食物，甚至要3小時以上才能排空），因為平躺姿勢會使胃裡的食物和胃酸更容易倒流回食道。

Q6養成運動習慣可減緩胃食道逆流？

對。運動可以釋放情緒壓力、減重，一舉兩得。肥胖會讓腹部壓力偏高，影響下食道括約肌的收縮。此外，人的腸胃就像水管一樣，堵塞時東西就會往上湧。也因此當病患有宿便、便秘的狀況，腸道無法排空，就會連帶向上擠壓胃部。中、西醫皆表示，運動是促進腸胃蠕動，解決便秘、肥胖的根本做法之一。除了飲食的調控，也要多運動，有助於改善胃食道逆流。

資料來源：commonhealth.com.tw、康健雜誌身體百科《腸胃100問 完全解答》、prevention.com

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(中時電子報)