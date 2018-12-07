運20加油機首飛成功 陸媒：將助殲20繞台巡南海

2018年12月07日 00:25 中時電子報 盧伯華

中共大型運輸機運-20

近期央視播出一段打了馬賽克的殲-20影片，引發外媒與大陸網民的注意，認為殲-20已開始進行空中加油訓練。中共軍方隨後更宣布，以大陸自製運-20大型運輸機改裝的空中加油機「運油-20」已進行首飛成功，這將能讓中共空軍包括殲-20在內的各種較先進主力機種可以進行空中加油。陸媒也預測，殲-20有了空中加油機後，將很快就能繞行台灣與巡邏南海。

據《新浪軍事》報導，空中加油機是現代空中戰場上的重要裝備，中共空軍第一型空中加油機是在轟-6轟炸機基礎上改進而來的轟油-6，但該機因為操作平台的原因，只能為殲-8F和殲-10系列戰機實施空中加油，而不能為殲-11系列重型戰機加油。所以嚴格意義上來說，在2015年前，中國空軍只具有有限意義上的空中加油能力，因為這種能力不能覆蓋最重要的機型。

不久前曝光的運油-20與伊爾-78停在西安試飛院機場上的衛星照片。（圖／網路）

一直到從烏克蘭採購的伊爾-78之後，才補上中共空軍的空中加油缺憾，但是因為只有區區3架伊爾-78，只能說是有象徵性的意義。因此當運-20運輸機開始量產後，很多人士都呼籲應考慮改裝一定數量的運油-20，用以滿足中國空軍建立遠程打擊能力的渴求。因為不只是殲-11系列戰機，包括殲-20、轟-6N、蘇-35、空警-500等戰機，均需要運油-20來保障遠程巡邏能力。

報導指出，11月時有國外衛星圖片顯示，在西安試飛院的機場上發現運油-20與伊爾-78和轟油-6停在一起的新聞，過幾天便傳出運油-20首飛成功的消息。從運油-20的數據來看，該機應該可以搭載約70噸可供空中加油服務的油料，能滿足為6~8架次殲-11系列或殲-20戰機的空中加油需要。

運油-20據稱幾乎可以為目前中共空軍各型戰機進行空中加油。（圖／新浪軍事）

報導認為，「如果能裝備一支擁有20架以上的運油-20機群時，中共空軍就能在第二島鏈內外不懼任何對手！」

報導最後說，空中加油機、空中預警機、大型戰略運輸機、大型電子戰機等，可以讓直接參戰武器戰力倍增，因此是世界軍事強國裝備不可或缺的部分。中國正在大力建設戰略空軍，運油-20的首飛成功，幾乎能使中國所有可實施空中加油的機型都能接受其服務，特別是殲-20，就不但能繞飛台灣還能在中國南部海域巡邏，這怎麼解釋似乎都不為過！

(中時電子報)