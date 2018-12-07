台灣虎航2019年夏季班表下週一開賣，曼谷1299元起

2018年12月07日 02:20 工商 張佩芬

台灣虎航2019年夏季班表下週一開賣，第一波促銷期間：2018年12月10日上午10:00起至2018年12月11日晚間23:59止，促銷航線：桃園-沖繩那霸、高雄-沖繩那霸為NT$1,099起；桃園-東京成田、高雄-東京成田、桃園-東京羽田、桃園-曼谷廊曼為1,299起；桃園-花卷為2,699起。

第二波促銷期間：2018年12月18日上午10:00起至2018年12月19日晚間23:59止。促銷航線：桃園-大邱、桃園-釜山為999起；桃園-岡山、桃園-濟州島1,199起；桃園-名古屋、高雄-名古屋、桃園-大阪關西、高雄-大阪關西為1,299起；桃園-函館為1,599起；桃園-小松為1,999起；桃園-旭川為3,499起。

第三波促銷期間：2018年12月21日上午10:00起至2018年12月22日晚間23:59止。促銷航線：桃園-澳門、台中-澳門、高雄-澳門為699起；高雄-福岡為1,099起；桃園-福岡為1,199起；桃園-佐賀為1,599起。

本次推出的開賣價格，皆為單程未稅早鳥促銷價，優惠促銷搭乘期間為2019年3月31日至2019年10月26日，涵蓋多個連假，包括清明、端午、中秋、國慶等連續假期，只要妥善安排請假時機，最多可連休3至9天不等。優惠機票數量有限，欲購從速。備妥六個月以上的護照資料及信用卡至台灣虎航官網 (www.tigerairtw.com) 購票。其餘航線及本次未開放銷售的航班，預計將於明(2019)年初開放銷售，請虎迷們鎖定台灣虎航官網或台灣虎航官方粉絲專頁(www.facebook.com/TigerairTaiwan)以獲得第一手訊息。

(工商 )