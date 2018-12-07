日抽4包菸.酒當水喝 船公司老闆食道癌上身

高醫胃腸內科主治醫師吳宜珍指出，食道癌患者有8成為菸、酒、檳榔不離口。（柯宗緯攝）

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邱先生透過健檢發現食道癌，所幸及早治療目前控制良好。（柯宗緯攝）

名人嚴凱泰、藝人安迪相繼因食道癌辭世，引起大眾關注。高醫指出，食道癌猶如「隱形殺手」，發現症狀通常為時已晚，約8成患者菸、酒、檳榔不離口，為高風險族群。1名船公司老闆1天4包菸、1串檳榔、把酒當水喝，術後挺過鬼門關，直呼「活著真好」。

這名57歲造船公司邱姓老闆透露，菸、檳榔、酒是他的好麻吉，不碰就空虛，直到4年前健康檢查發現食道異常，進一步追查確診食道癌，開刀前還不忘吸最後一口菸，向這位「老朋友」道別，現在靠著信仰度日，感謝上蒼給他一次機會重生。

64歲吳姓船員長期在跑船，夜夜以高粱酒解鄉愁，後來發現吞嚥卡卡，就醫竟是食道癌第3期，接受數十次放、化療，體重直直落，太太煮魚湯補身子，一匙匙親餵，如今病情已穩定控制。

高醫胃腸內科主治醫師吳宜珍指出，食道癌與「ABCD」有關，分別是酒、檳榔、菸，以及國人體質不利於酒精代謝累積致癌物「乙醛」，約7成患者求診已是第3、4期，存活率約2成，復發率高，死亡率排全國第9名。

吳宜珍表示，食道癌1、2期患者可開刀切除腫瘤，但術後得進行食道重建，但吞嚥又是一大挑戰；高醫食道癌診療團隊提供客製化腸道營養管徑，如放置食道支架、內視鏡引導鼻胃管置入等，能解決餵食困難及營養攝取不易等難題。

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(中時 )

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