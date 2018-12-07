殉職國道實習警王黃冠鈞追思會 警政署追晉巡佐

內政部長徐國勇代頒行政院追頒的三等楷模獎章，並追晉王黃冠鈞為巡佐。（潘建志攝）

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國道殉職實習員警王黃冠鈞以中華民國國旗覆棺，致上最高榮譽。（潘建志攝）

在國道執勤時遭後方車輛追撞重傷不治的國道實習員警王黃冠鈞，6日在故鄉屏東瑪家鄉舉辦追思會，警政署追晉王黃冠鈞為巡佐，行政院追頒三等楷模獎章，並以中華民國國旗覆棺致上最高榮譽，家屬也含淚致謝，場面莊嚴哀悽。

21歲的王黃冠鈞是國道第二公路警察大隊楊梅分隊實務訓練警員，上月23日凌晨與2名同事在國道一號南下湖口路段，協助處理故障車事故，遭後方車輛高速追撞，冠鈞被夾困在巡邏車內，顱內出血昏迷，經過多日搶救被判定腦死；事後家屬強忍悲痛，決定捐贈器官讓冠鈞遺愛人間。

6日上午在冠鈞老家瑪家鄉三和集會所舉行追思會，包括內政部長徐國勇、警政署長陳家欽、屏東縣長潘孟安等人均到場致意，許多親朋好友都到場送別，列隊瞻仰遺容；前總統馬英九一早也低調前往致意。

追思會上，內政部長徐國勇代頒三等楷模獎章，警政署長陳家欽追晉巡佐職務，並覆蓋國旗、警旗，以告慰冠鈞在天英靈。冠鈞的爸爸也是警察，目前擔任保五總隊小隊長，他哽咽表示，「冠鈞做了他應該做的本分，現在任務結束了，我們以冠鈞為榮！」

徐國勇會後表示，國道警察的工作十分危險，未來會從教育訓練、精進裝備著手，提升執勤員警安全保障，例如警車防撞、緩撞，反光設備提升，都已進行採購與研究，夜間勤務也會進一步調整，讓警察執勤更安全。

(中時 )

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