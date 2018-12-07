12／07三大報頭版要聞

12／07三大報頭版要聞

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中時電子報
綜合報導

◎中國時報

不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－警告鬥爭是毒藥

民進黨敗選後派系蠢蠢欲動，蔡英文總統昨親上火線，對選後情勢提出三點說明。面對逼宮，她強調民主政治不是宮廷劇，黨在困難時鬥爭不是解藥而是毒藥；面對賴、菊動向，她說自己跟賴清德是緊密工作夥伴，相信未來也是；對於白綠合作，她也遞出橄欖枝說，我們下一階段就是要集結最大民意的支持。

華為接班人加國被捕 全球股市重挫

陸美關係再掀波瀾全球股市大失血！大陸華為技術公司創辦人任正非的女兒、華為副董事長兼財務長孟晚舟驚傳1日在加拿大溫哥華被捕，理由是涉嫌「違反美國對伊朗的貿易制裁」，並可能引渡美國紐約受審。對此，大陸外交部6日要求美、加澄清理由，立即放人。

江啟臣：國民黨少子化嚴重 還分世代

國民黨打贏2018後，黨內湧現2020中生代接班聲浪。對此，國民黨主席吳敦義昨表示，他沒意見，但民主法治國家就是一切照民主法治來；國民黨立院黨團總召江啟臣說，國民黨「少子化」比台灣少子化嚴重，人都不夠了，還分世代嗎？一席話，替黨內世代衝突解套意味濃厚。

逼宮非空穴來風 總統露焦慮

蔡總統選後決定站上第一線，昨天仿白宮作法首度發表「迴廊談話」，只是這個對國人來說，算新奇的談話方式，一開口先講的，卻是民進黨的「家務事」，澄清並無派系逼宮，接著讚揚賴、菊，最後拉攏柯P；8分鐘的「照本宣科」，其實透散濃重警告意味，更顯現小英對2020能否保住大位，最深層的焦慮。

◎旺報

華為事件 華為高管被抓－美對陸下狠手 華為公主在加被捕

華為創辦人任正非的長女、華為副董事長兼首席財務官孟晚舟1日在加拿大溫哥華被捕，美國政府正尋求將她引渡至紐約東區法院受審。雖然加國未公布逮補理由，但美國媒體推測，大陸電信網路設備製造巨頭華為因涉嫌違反美國對伊朗的制裁正在被調查。大陸外交部6日向美加表明嚴正立場，要求立即澄清、立即放人。

華為提供伊朗設備 機密文件曝光

繼中興通訊之後，美國又對華為動手了！美國指示加拿大1日逮補華為首席財務官孟晚舟，事實上，早在2013年，據路透披露的機密文件顯示，華為曾計畫向伊朗最大的移動運營商伊朗移動通信公司（MCI）出售至少價值130萬歐元、遭禁運的惠普計算機設備。

華為事件 全面對抗前奏－習川會後變臉 嚴重惡化中美關係

中國人民大學國際關係學院教授李慶四表示，華為副董事長孟晚舟在加拿大被捕是典型美國國內法律「長臂管轄」，毫無道理且嚴重惡化中美關係，該事情後果非常嚴重。他形容，後續的中美關係就是「充滿波折、一波三折」，沒有鬥出一個你死我活，不會有結果。

任正非三段婚姻 岳父曾任四川副省長

華為創辦人任正非女兒、身兼華為副董事長兼首席財務官（CFO）的孟晚舟近日於加拿大遭逮捕的消息傳出後，引起各界嘩然，也紛紛對這位「華為公主」的身世進行起底，尤其對她不跟父姓感興趣。

◎工商時報

華為遭空襲 概念股全倒

中美貿易戰再升級，繼中興通訊事件後，大陸系統大廠華為果真成為美國的頭號目標。華為財務長孟晚舟涉嫌違反美國對伊朗的經貿制裁令，1日在加拿大被捕，全球股市昨（6）日出現「震撼」教育，盡皆重挫。據統計，華為在全球有超過2,000家供應商，後續營運若受貿易戰衝擊，必然重創供應鏈。也因此，中港台華為概念股全軍皆墨，單日市值合計蒸發逾5,000億元。

台塑四寶11月營收 全走軟

受制油價下跌、美中貿易疑慮影響，台塑四寶11月營收全面走軟，合計營收1,415.18億元，月減6.6％；其中，台塑、南亞因價量齊降，報價月跌2～19％，11月營收月、年雙減。台化11月報價下跌10～20％，台塑化油品每桶下跌10美元，營收月減6.2％、6.9％，但因銷量仍然成長，營收得以維持年度增長表現。

鼎固北京賣樓 估賺75億元

日月光集團旗下鼎固-KY昨（6）日董事會通過決議，旗下100％間接持有的麗威國際，將間接處分所持有的80％北京鼎固鼎好實業及其子公司股權，以人民幣41.9億元（折合新台幣約186億元）賣給私募基金Sunlight，預估可賺約新台幣75億元，每股獲利貢獻約為4.32元。

北台11月房市 今年最冷

九合一大選衝擊，代表北台灣新建案市況的住展風向球，11月總分為27.2分，被抬入冷凍庫，創下今年以來最低分，住展雜誌企研室經理何世昌表示，預期選舉因素排除後，12月房市會解凍，回歸正常。

(中時電子報)

北東濕涼中南部暖 雲嘉南揚塵恐… 總爺戶外草地 再添兩藝術家攝影…

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