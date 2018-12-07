NBA》嫉恨詹皇？杜蘭特不去湖人的原因

勇士前鋒杜蘭特與暴龍總教練納斯交談。（美聯社資料照）

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中時電子報

勇士前鋒杜蘭特(Kevin Durant)明年去湖人的機率大概很低了，他近日公開指出詹姆斯(LeBron James)的問題：「沒有人想跟詹姆斯組隊，因為他總是受到一堆媒體關注，那些記者超愛追捧他，把他身旁搞得烏煙瘴氣，令人無法忍受。」

這是在說什麼呢？現任球評的老前輩傑倫羅斯(Jalen Rose)解釋：「明顯就是嫉恨！很意外，我以為他們兩人交情還不錯的。這肯定是杜蘭特的奸計，他指出詹姆斯的問題，就是想阻止安東尼戴維斯(Anthony Davis)這樣的頂級好手去加盟湖人。杜蘭特自己抱團成功，然後就設法不讓詹姆斯抱團！」

跟詹姆斯打球很辛苦並不是秘密，就連他的好友韋德(Dwyane Wade)也抱怨過。杜蘭特說：「洛夫(Kevin Love)為了適應詹姆斯而把自己轉為全職射手，這很不容易，波許(Chris Bosh)也是一樣。因為詹姆斯總是霸著球，其他人出手都得由他來分配。」然而羅斯認為杜蘭特此舉不是單純批評，他已經跟湖人畫清界線了。

杜蘭特嫉妒詹姆斯嗎？有可能。《今日美國》指出詹姆斯自從布萊恩(Kobe Bryant)退休之後就當上聯盟招牌，是媒體寵兒中的寵兒。杜蘭特數度打敗詹姆斯報仇，卻始終無法取代詹姆斯。傾左媒體大多追捧詹姆斯，就連傾右媒體FOX甚至白宮也把詹姆斯視為主要敵人。杜蘭特可以容忍被罵被酸，但他不願被看輕，不願受到冷落。

詹姆斯聽說了這件事之後沒有立即反擊，他大概也有點措手不及，只表示：「我想杜蘭特可能是被媒體斷章取義了，我得去聽清楚整段對話才能做出評論。」

(中時電子報)

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