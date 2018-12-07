國民黨2020總統候選人 他直言要尊重三個新太陽

2018年12月07日 07:47 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

國民黨狂勝三都 吳敦義角逐總統出局？

馬英九再戰2020？！ 國民黨「3顆太陽」恐陷分裂

九合一大選，國民黨創下空前的大勝，連綠營執政的高雄雲林都告捷，更帶動2020總統大選的士氣。不過中國國民黨組發會前副主委王秋冬認為，國民黨應該要夾帶這個氣勢，盡快決定2020總統候選人，否則不利鞏固勝選的氣勢。而這位總統候選人也要跟黨內三個新太陽：高雄市韓國瑜、台中市盧秀燕、新北市侯友宜建立良好的關係，才能帶領台灣向前走。

2020總統大選，由於國民黨在九合一大選大勝，現黨內角力啟動，除黨主席吳敦義外，新北市長朱立倫、前總統馬英九也被點名。朱立倫更表示，12月25日前會把市政工作做好，25日以後會跟台灣民眾站在一起，所有可能性都不會排除。

據港媒《中評網》報導，王秋冬認為，這次九合一大選是人民體認到國民黨對拼經濟、治國的能力比較好，所以願意再給國民黨一次機會。如果國民黨可以深化改革，和民意接軌，才能帶領台灣向前走。

王冬秋更表示國民黨現在要趁著勝選的氣勢，趕緊推出2020總統候選人，不僅有利輔選，也可鞏固士氣。這位總統候選人也要跟三個新太陽韓國瑜、盧秀燕、侯友宜建立合作關係，並和民意接軌，引領台灣發展。

對於過去人民詬病的大老問題，王秋冬指出過去國民黨世代交替比較慢，重視黨內倫理，但是歷經2014年、2016年兩次大敗後，藍營大老心裡早就支持要中生代接班，現在當選台中市長的盧秀燕和雲林縣長張麗善都是國民黨優秀的中生代，而現在也有很多中生代的縣市議員表態要參選下屆的區域立委，只有讓中生代出頭，國民黨才能導入新思維。

王秋冬，東海大學政治學博士，歷任國民黨組發會副主委、台中市議員、台中市民政局長、國民黨台中市黨部副主委等職，也是前台中市長胡志強團隊要角。

(中時電子報)