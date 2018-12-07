這三大原因是關鍵？民進黨創黨元老：造成綠選舉大敗

2018年12月07日 08:06 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

海基會前董事長洪奇昌。(圖/本報資料照，鄧博仁攝)

2018九合一選舉民進黨慘敗，緊接而來的2020總統選舉，都讓藍綠兩黨更得小心應對，慘敗的民進黨該如何面對接下來的選舉也讓人好奇，對此，前海基會董事長、民進黨創黨大老洪奇昌表示，藍營加上台北柯P的16縣市都有意願與大陸北京做交流，已然形成「地方包圍中央」，且分析民進黨選舉大敗，主要有三因素。

據港媒《中評社》專訪報導，洪奇昌說，國民黨現在有15個執政縣市，加上柯文哲共16縣市會有大陸結盟，形成「地方包圍中央」態勢，往後藍綠除了兩岸爭議，還有地方與中央的爭議，勢必會對蔡英文造成更大的壓力。

綜觀這次選舉，民進黨輸掉了大半版圖。國民黨從6個縣市執政，秋風掃落葉贏得15個縣市，還一舉拿下了新北、台中、高雄。民進黨原執政13個縣市，選後慘敗只剩6個縣市。縣市長得票率，國民黨48.79%、民進黨39.16%，已然形成「地方包圍中央」態勢。

洪奇昌認為，民進黨選舉大敗，主要有三因素，包括：「民生經濟議題、政府治理能力，以及兩岸關係」。他表示，當高雄的經濟發展停頓，就業機會與薪資架構持續惡化，產業投資、市場消費能力都停滯時，韓國瑜訴求「高雄又老又窮」，是有發揮效果的，韓的說法就是要讓經濟再度活絡起來。

他表示，台北市舉行雙城論壇在即，未來高雄市也一定會有雙城論壇，可能跟深圳舉行雙城論壇；台中也可能和廈門舉行雙城論壇；新北市可能與上海市、天津市都可以舉辦雙城論壇。甚至擴大雙城論壇變成中部聯盟，以中彰投區塊超越城市交流，與大陸跨省市交流。

洪奇昌總結說，台灣不能誤判情勢，要非常審慎選擇政治立場，小英還是勢必要建立兩岸溝通管道，但他也強調，是因為中國大陸把門關起來，蔡英文只好走向美日聯盟，這種情勢下使蔡政府變得沒辦法選擇。

(中時電子報)