MLB》洋基又捶心肝 紅襪成功簽回火球男

2018年12月07日 08:13 中時電子報 盧品青

費了一番手腳，紅襪總算從自由市場簽回先發投手艾沃迪(Nathan Eovaldi)，花費4年6750萬美元。紅襪總裁鄧布勞斯基(Dave Dombrowski)很高興，不僅價錢合理(原本預估年薪1800萬美元)，而且合約也不會太長，可說是賺了一筆，重點是不能讓洋基搶回去。

艾沃迪兩年前還效力洋基，那時曾繳出14勝3敗的生涯代表作，後來因韌帶手術輾轉流浪到紅襪，今年後半季以3.33自責分率上演大復活。特別是在季後賽的英勇表現，他10月份的自責分率僅有1.61，並且消化了22.1局之多。時速100公里的火球，先發後援兩用，明年開春才29歲，這樣的猛將打算繼續當洋基的敵人。

《紐約郵報》嘲笑洋基又「揮棒落空」被溜走了一尾大魚，他們日前才錯失左投柯賓(Patrick Corbin, 被國民簽走)，現在又眼睜睜看著紅襪留住艾沃迪。另一方面，印地安人也成功與先發投手卡拉斯柯(Carlos Carrasco)續約3年3725萬美元，洋基的選項又減少了。

其實洋基未必有爭搶艾沃迪與卡拉斯柯的意圖，畢竟柯賓這樣厲害的A咖他們都不收了，只能說每次有強投簽約，洋基就會被媒體酸一次，誰教他們那麼小氣呢。

(中時電子報)