獨家》民進黨傳逼內閣改組　林右昌：人民才不管誰換誰

2018年12月07日 08:34 中時 張穎齊

民進黨九合一選舉大敗，黨內傳出有逼內閣改組的聲浪，民進黨代理主席林右昌昨（6）日接受本報專訪表示，黨內相互檢討的聲音屬於個人的行為，一切還是要朝向黨與人民最大的利益邁進；對於內閣是否改組，其實人民才不管誰換誰，而是能不能真的解決問題，此外也相信行政院長賴清德一定有能力處理這些問題。

至於民進黨內傳出逼內閣改組，林右昌強調「老百姓才不管你換了誰」，大部分百姓也不會知道部會首長是誰，大家在意的是能不能真的解決問題，即便部長沒換，但可以解決問題，人民就會記得他、給他掌聲。

另外黨內的檢討聲浪四起，林坦言，歷來劇碼都是如此，藍綠兩黨敗選時都「如喪考妣」，然後開始相互批評、檢討，但他認為應該要務實地去回應人民，並符合社會與國家翻轉的需要，檢討自己能夠給人民帶來什麼，而不是指著人家鼻子罵，或老是講過去有什麼貢獻，因為人民早已聽煩了，也厭倦黨內互打。

林右昌也提到，行政院長賴清德是位優秀的政治工作者，在黨內是首屈一指的人物，相信賴一定有能力與智慧處理這些問題。至於是否贊成賴留任？林笑說「賴院長有說過，沒有人可以代替他說話！」

對於人民想要的台灣未來是什麼？林右昌舉出3項要點：第一、台灣自由民主的價值，還有台灣主體性，所有人都必須守護；二、大家期待一個安身立命且穩定的生活，例如兩岸關係要穩定；三、人民要過好生活，民進黨必須提出有能力的政策，讓台灣人過上更好的日子。

(中時 )