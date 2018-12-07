總爺戶外草地 再添兩藝術家攝影作品

2018年12月07日 09:02 中時 劉秀芬

「麻豆糖業大地藝術祭」即將於明年登場，台南市政府文化局邀請53組國內、外藝術家帶來60組共創作品，來自美國藝術家琳恩的〈荒．野生〉及台灣藝術家呂易倫的〈糖業鐵道踏查與影像流動式－遷變成為縮影的錯綜奇觀〉2組作品即日起於總爺藝文中心戶外草地區亮相。

琳恩為跨領域類型創作者，作品多聚焦於環境及社會議題，目前任教於美國馬里蘭大學。本次的展出作品〈荒．野生〉，是琳恩由2010年開始執行的延續型創作計畫，攝影地區橫跨美國9個城市加上台灣台南市等地所拍攝的植物影像。

琳恩所拍攝的影像為原總爺車站甘蔗田一隅，主角看似為「雜草」、陪襯於甘蔗農作物旁卻又生命力旺盛的植物們。這12幅影像記錄作品被展示於總爺藝文中心內的3座舊車屋外牆，用以呼應正後方的原總爺車站舊址。藉由影像的展示，琳恩希望觀賞者能意識到經濟型態轉變及氣候變遷為麻豆所帶來的影響。

來自彰化的呂易倫為攝影類創作者，長期關注城市演化及空間變異的關係，曾獲台南新藝獎首獎，作品並獲台南美術館典藏。〈糖業鐵道踏查與影像流動式－遷變成為縮影的錯綜奇觀〉是呂易倫以攝影紀錄特質及能動性拍攝荒棄後的鐵道遺跡，以考察證物式的客觀手法拍攝出今、昔對比的冷冽影像。

麻豆糖業大地藝術祭各項展演活動正如火如荼展開，11月29日西班牙羅伯茲．龐〈覆上他層肌膚〉與德國凱薩琳＆保加利亞喬治〈巢〉駐村成果首先亮相，此系列以總爺藝文中心、原龍泉車站、日式公有宿舍及麻豆10所學校為展覽場域，展出時間至108年3月3日止。

(中時 )