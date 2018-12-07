NBA》重提迪羅薩交易 羅瑞：感覺受到背叛

暴龍主控羅瑞到現在還無法釋懷好友迪羅薩被交易到馬刺。(美聯社)

友善列印
中時電子報

儘管迪羅薩被暴龍交易到馬刺已過了5個月時間，暴龍目前也拿聯盟最佳21勝5敗，但到現在暴龍主控羅瑞仍無法釋懷暴龍總管烏傑里作法，7日接受《ESPN》訪問，「我感覺受到背叛，因為迪羅薩受到背叛，畢竟他是我的好友！」

羅瑞當時半夜突然接到迪羅薩電話告知交易，讓他當場無言以對，「或許我有點從個人角度來看這件事，但從商業角度來看，你明白自己必須走上球場做好自己工作，交易發生了，你的工作仍然是上場打球。」羅瑞無奈表示。

「以個人角度來看，這件事情就是給我遭到背叛的感受，但這就是NBA的生意，」羅瑞說，「你必須明白這是嚴苛的生意，也是殘酷的生意，就算這個交易帶來很好的結果，但有時候你就會不禁感覺，天啊！這種感覺糟透了。」

就算聽到羅瑞講出這些話，烏傑里卻自認跟羅瑞之間關係並不緊張，也沒有故意傷害羅瑞，「如果交易迪羅薩是錯的，那是我唯一做錯的事。在我的位置來看，我必須做出這筆交易，也很難當面跟球員溝通，說他已遭到交易。」

「我們只是單純做了交易，但我沒做其他壞事，」烏傑里說，「我跟羅瑞從未發生衝突，這只是我們必須一起面對的艱難決定，老實講，我愛死羅瑞了。」看來烏傑里早已忘記自己曾給過迪羅薩不會交易的承諾，未免也太現實了。

(中時電子報)

MLB》洋基又捶心肝 紅襪成功簽回… NBA》改當陪審團？爵士：米契爾…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。