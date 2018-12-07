NBA》重提迪羅薩交易 羅瑞：感覺受到背叛

2018年12月07日 08:32 中時電子報 黃及人

儘管迪羅薩被暴龍交易到馬刺已過了5個月時間，暴龍目前也拿聯盟最佳21勝5敗，但到現在暴龍主控羅瑞仍無法釋懷暴龍總管烏傑里作法，7日接受《ESPN》訪問，「我感覺受到背叛，因為迪羅薩受到背叛，畢竟他是我的好友！」

羅瑞當時半夜突然接到迪羅薩電話告知交易，讓他當場無言以對，「或許我有點從個人角度來看這件事，但從商業角度來看，你明白自己必須走上球場做好自己工作，交易發生了，你的工作仍然是上場打球。」羅瑞無奈表示。

「以個人角度來看，這件事情就是給我遭到背叛的感受，但這就是NBA的生意，」羅瑞說，「你必須明白這是嚴苛的生意，也是殘酷的生意，就算這個交易帶來很好的結果，但有時候你就會不禁感覺，天啊！這種感覺糟透了。」

就算聽到羅瑞講出這些話，烏傑里卻自認跟羅瑞之間關係並不緊張，也沒有故意傷害羅瑞，「如果交易迪羅薩是錯的，那是我唯一做錯的事。在我的位置來看，我必須做出這筆交易，也很難當面跟球員溝通，說他已遭到交易。」

「我們只是單純做了交易，但我沒做其他壞事，」烏傑里說，「我跟羅瑞從未發生衝突，這只是我們必須一起面對的艱難決定，老實講，我愛死羅瑞了。」看來烏傑里早已忘記自己曾給過迪羅薩不會交易的承諾，未免也太現實了。

(中時電子報)