英日智慧型手機大掉線 愛立信承認軟體缺失

日本軟銀智慧型手機大掉線6日下午網路媒體都發了即時新聞。(翻攝自網路)

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日本軟體銀行的手機通訊服務6日發生大規模的故障，下午1時39分左右起至6點04分左右約4個半小時，軟銀的智能手機在日本全國都無法通話和通信，對警察、消防的緊急通報也造成影響。日本總務省認定此為「重大事故」，已要求軟銀提出事故詳細說明及改善報告。

軟銀指出，軟銀使用的瑞典通訊機器設備大廠「愛立信」(Telefonaktiebolaget LM Ericsson)製的機器發生故障，幾乎在同一時間，包括英國的手機通訊公司「O2」等海外10國的通訊業者也發生同樣的通訊障礙。

軟銀在日本除了自己的手機等機器外，還將通訊線路借給廉價手機Y-Mobile等通訊業者，使得影響層面擴大。現代人沒有了智慧型手機簡直變成生活白痴，連電車時刻也無法查，手機無法通話也讓許多人與家人、同事斷了聯繫。

總務省已認定軟銀的大掉線是「重大事故」，將根據《電氣通信事業法》要求軟銀在30天內提出事故經過的詳細報告，以及防止類似事件再度發生的因應措施。

愛立信6日公布，全球多家手機公司發生通訊障礙的原因出自愛立信的軟體，並公開向所有用戶及往來廠商致歉。愛立信表示，現在已將出問題的軟體丟棄，許多通訊公司已恢復正常的通訊服務。

(中時 )

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