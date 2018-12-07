影》彰化驚傳2死凶殺案！狠婦持刀連殺前夫及女兒

2018年12月07日 08:53 中時 謝瓊雲 、 黃鈺潔

因父母口角後父親遭母親刺殺，慘遭波及的15歲少女被印尼籍母親持水果刀刺殺，身中數刀後被緊急送至員林基督教醫院急救。(謝瓊雲翻攝)

因父母口角後父親遭母親刺殺，慘遭波及的15歲少女被印尼籍母親持水果刀刺殺，身中數刀後被緊急送至員林基督教醫院急救。(謝瓊雲翻攝)

(09:51更新內文)彰化凌晨驚傳凶殺案！7日清晨1點多，彰化縣埔心鄉一處民宅，驚傳家暴兇殺案，40歲王姓印尼籍外配女子，疑似跟41歲吳姓前夫發生口角後情緒失控，竟憤而持水果刀刺殺前夫及兩人所生的15歲女兒多刀；警消獲報後到場，將前夫送往彰化醫院、女兒送至員林基督教醫院急救，但兩人都傷重宣告不治死亡，目前檢方與法醫正準備相驗遺體，警方則依檢察官莊珂惠指示，等待通譯到場後再進行筆錄問訊。

15歲少女被印尼籍母親持水果刀刺殺，身中數刀後被緊急送至員林基督教醫院急救，最後仍因傷重宣告不治。(謝瓊雲翻攝)

根據了解，王女與吳男兩人結婚多年，但感情不睦、分分合合，幾年前離婚後仍同居，一家三口與長輩同住，凌晨疑似因口角後，吳男獨自準備就寢，但王女疑似情緒難平，一時負氣失控持水果刀刺殺前夫腹部，接著連女兒也慘遭殺害，家人發現後趕緊報警，而她行兇後隨即自行步行前往埔心派出所，告知值班台員警說自己殺了人。

彰化醫院指出，41歲吳姓男子7日凌晨1點20分送到衛福部彰化醫院，全身是血，到院前即無呼吸心跳，經急救30分鐘仍告不治。

彰化醫院急診醫師吳昭輝表示，吳男失血性休克死亡，全身包括頸部、腹部及手臂刀傷至少14處，致命傷要解剖才能釐清。

吳男送至醫院時無家屬陪同，吳父後來趕到醫院時感嘆，吳男全身是血從樓上跑下樓，當時還有意識，他趕緊叫救護車送醫，他不知道夫妻為什麼要殺成這樣，更無法理解的是居然連孫女也慘遭殺手。

(中時 )