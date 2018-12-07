政黨輪替非你死我活 余英時：現在是台灣的生死關頭

2018年12月07日 09:31 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

知名歷史學家、第一屆唐獎「漢學獎」得主余英時的回憶錄即將在台上市，談及這本回憶錄，余英時表示，他是從史學家觀點，將個人所經歷的事變，和中國變化關鍵的地方點出來。余英時認為，台灣現在民主遭到危機，是台灣的生死關頭之際，必須珍惜得來不易的民主。

享譽國際的史學家余英時終於出版回憶錄，台灣也將出版上市。余英時和《今周刊》談及這本書的構想，源於2007年廣州記者李懷宇訪問余英時留下的訪談錄。李懷宇本來想寫的是「以余英時人物生平為中心的口述自傳」。

但余英時認為，他是活在歷史中的人，與其出版一本談自己生活思想的「口述歷史」，他更希望此書能轉換為他七、八十年來個人「所經歷的事變」，於是他提筆自己寫成這本半生回憶錄。余英時說：「我是寫歷史的人，我想從史學家觀點，將個人經驗、親見親聞，以及這幾十年中國變化關鍵的地方給點出來。」

對於這次大選，余英時認為台灣現在面臨一個大問題，是民主第一？還是台灣第一？如果台灣內部還是把台灣放在第一位，民主放在第二位，就會不斷遭遇分裂，這就是危險。

他更語重心長地表示，台灣政黨習慣於黨同伐異。內部像是有兩個不同國家，不是你死就是我活，這樣是不行的，如果民進黨執政時，要推翻國民黨；國民黨執政時，也是這樣情形。余英時說：「消滅敵人那就不是民主。」過度講究激情的「民族主義」，也可能會傷害台灣的民主制度。

「台灣是中國文化基礎上第一個走向民主的地區」，必須珍惜、同情。但余英時也說，現在正是台灣的「生死關頭」，台灣不能因威嚇利誘就屈服，必須全力保衛民主自由的體制。他更表示民主不應該「憑情感、憑情緒」，更重要的應該是建立擁有「文化修養」和「理性判斷」的社會。「台灣人權的保障、民主自由的體制，絕對不能丟掉，這是大家共同的利益。

(中時電子報)