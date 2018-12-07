川習會當天逮捕孟晚舟 美鷹派代表早知情

國安顧問波頓（John Bolton）表示，川習會當天加國逮捕華為CFO早已知情。圖為波頓（左）與川普一同出席川習會晚宴。（美聯社）

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中時電子報

加拿大應美國引渡要求，於當地時間1日逮捕在溫哥華轉機的華為財務長孟晚舟，當時正巧為川習會舉行當日；對此，美國鷹派代表、國安顧問波頓6日證實，此案他早已事先知情，且美國早已盯上華為這類陸企已有一段時間。

國安顧問波頓表示，美國早已盯上華為這類的大陸企業。

美中貿易戰在美國總統川普與中國大陸國家主席習近平於阿根廷共進晚餐後，雙方在掌聲下達成90天的貿易戰緩衝期，但同日正巧加拿大逮捕孟晚舟，並準備引渡至美國。雖然白宮6日聲明川普對此案並不知情，然而波頓（John Bolton）6日證實，他事先已從司法部得到相關資訊，但他不願談論相關案情與逮捕細節。

川習會中，知名美國鷹派代表、國安顧問波頓也在晚宴名單上。（美聯社）

根據《彭博社》（Bloomberg）報導，波頓接受美國全國公共電台（NPR）訪問受訪說，撇開這次逮捕案不談，華為一直以來都是美國關切的大陸企業之一，且智慧財產權也是川習峰會的重大議題；他指出，美國多年來都非常關切大陸企業盜用美國的智慧財產權、強制技術轉移，尤其是資訊科技類產業，大陸企業藉此讓政府把相關技術與產品當武器。

對於川普事前是否知情，他則表示不清楚。波頓還說，類似的執法行動常上演，「我們當然不會事事都向總統報告」。

報導指出，針對加拿大是否是因美國施壓才逮捕孟晚舟，總理杜魯道（Justin Trudeau）表示，「加拿大是一個司法獨立的國家，相關部門對此案做出逮捕決定時，沒有任何政治介入或干預」。

(中時電子報)

文章來源：Trump Said Unaware of Extradition Before Xi Talks: Huawei Update

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