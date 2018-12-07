深耕在地！和峻建設回饋鄉里捐30萬獎學金

2018年12月07日 09:46 中時 盧金足

和峻建設副理張展溢（左）與旭光國小玉成捐贈美事，獎助學金將用於鼓勵學業優良，或需救助急難的學童，鼓勵興學也為學童送暖。（盧金足攝）

和峻建設秉持回饋學子、鄉里共好的理念，特別捐贈30萬獎助學金，提供高鐵特區的旭光國小，獎勵學業優良、救助急難學童，期盼學子努力學習，力爭上游，也號召更多企業響應公益，用行動實踐企業社會責任。

取之於社會，用之於社會！和峻建設副理張展溢表示，長年深耕台中高鐵特區，建案從富都心、富都匯、富都灣、高鐵捷市堡、到現在同樣熱銷的建案「高鐵捷市城」，多年在地方耕耘，許多家庭搬進和峻建設興建的優質建案，近千戶的建設，成就了許多的家庭，選擇旭光國小為獎助學金的學校，除了感謝客戶的支持，對和峻建設也有特別的意義。

旭光國小指出，因為附近社區增加，吸引很多人口移入，學生人數多，也代表學校辦學獲家長肯定，因應學生就學需求，還要新建第二期校舍，迎接新學子。

「很感謝和峻建設對於旭光國小的照顧！」旭光國小校長許慶昌強調，這30萬獎助學金，將用於鼓勵學業優良，或是救助急難的學童，對學童們來說是很大的幫助，獎助學金能緩解燃眉之急，學習無後顧之憂。

時詣廣告公司業務經理鄭旭峰指出，和峻建設樂捐獎助學金的意義，不只是給學童穩定學習的力量，重要的是這份精神，相信這樣的善舉，能在學童心中建立行善助人榜樣，了解到只要盡一份心力，社會就能更美好的意義，期許孩子能接力這樣的精神，將來也能回饋社會。

和峻建設在高鐵特區經營許久，旭光國小很多學童的住宅都出自於和峻建設，和峻建設就像社區鄰居一樣，讓學童感到親切，和峻建設致力於建設好住宅的同時，也體貼到居民的生活，如同這次30萬的獎助學金就是很好的證明，希望和峻建設的善舉能成為拋磚引玉，鼓勵更多的企業為社會注入更多善的力量。

(中時 )