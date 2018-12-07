影》偷喝優酪乳的人找到了！竟在花1.8萬公帑驗DNA才說…

2018年12月07日 09:39 中時電子報 張國欽 、影音編輯／ 蔡孟哲 、影音編輯／

台北市一名女大生日前發現自己冰在冰箱的優酪乳遭偷喝，因室友沒人承認，氣得她將空瓶帶到警局驗DNA揪賊，挨批為了1瓶59元的優酪乳，花了由全民埋單的1萬8千元公帑，浪費鑑識資源，更讓人無法諒解的是，錢花了，偷喝的人5個月後才承認：「不小心喝錯了」。

圖／翻攝自Dcard

這起把「小事變大事」關係人，將事件經過po在網路還原，女網友在Dcard表示，自己是5名室友之一，當初因為冰箱中的食物陸續消失，另外4人決定就集資買監視器，沒想到才剛擺上不到24小時就消失，最後的導火線優酪乳上出現口紅印，原告忍無可忍在群組詢問：「沒有人要承認，我就要找警察去驗DNA了」，並標註被告，被告過了許久回「嗯好」，因此鬧上警局。

圖／翻攝自Dcard

女網友透露，被告5月到警局作筆錄、驗DNA是6月底，偵查期間被告僅傳訊給原告一次，表示「假日有事想商量」，原告答覆「假日沒空」後就再無音訊，直到9月檢察官傳訊，被告才坦言「不小心喝錯，真的想跟原告誠心道歉並賠償」。

這篇po文引發熱烈討論，不少網友都說要給被告一個教訓，大酸她：「過了5個月才想起來自己喝錯啊！」、「認錯不找當事人，找檢察官，不見棺材不掉淚」、「這麼常不小心喝錯..他是夢遊是不是？」。

(中時電子報)