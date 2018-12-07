影》 「5大預言全命中」 小S超強神嘴網友全傻了

小S曾在節目上預言五件事，如今一一應驗，被網友封為神嘴。(圖/小S臉書)

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中時電子報
、影音編輯／

鈕承澤被爆性侵女性工作人員，消息曝光後震驚演藝圈，就有網友表示2004年鈕承澤在《康熙來了》，自爆唸書曾拉學妹強吻，讓小S忍不住驚呼：「你們根本是強暴犯」，如今卻一語成讖，但小S神準遇言還不止這樁，像是對小嫻、林采緹、阿雅等人，預言也都成真。

鈕承澤在節目上示範強吻學妹。(圖/中天)

鈕承澤多年前上《康熙來了》時，透露曾和孫鵬打賭誰能親到最多學妹，更以小S為模擬對象，還差點伸舌頭強吻，讓小S嚇得脫口而出：「你們根本是強暴犯」，如今他則被控性侵，此外2013年小嫻上節目談到和何守正新婚生活，小S隨口一說：「現在會幸福，但5年後妳就知道」，兩人就在2018年簽字離婚，另外像是小S曾建議阿雅「跟喇嘛談戀愛」，因為阿雅接觸密宗後，大家看到喇嘛就會笑說是阿雅男友，沒想到阿雅就嫁給藏傳佛教轉世活佛竹慶本樂仁波切。

另外九把刀上《康熙》時，小S被問到他什麼時候會劈腿，隨口說了一句：「下個月吧」，雖然這次沒神準預言到時間，但九把刀與周亭羽摩鐵開房間時，則被媒體直擊還躍上媒體版面，至於「蛇姬」林采緹曾透露擇偶條件是壞男孩型的藝術家，當時小S直言：「你喜歡的人很危險」，果不其然老公胡睿兒就被指控在夜店撿屍性侵，也讓網友直呼小S根本就是預言家。

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(中時電子報)

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