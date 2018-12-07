監院舉行身權研討會 聚焦合理調整

2018年12月07日 10:55 中時 鄭舲

監察院今舉行「107年身心障礙者權利研討會」，監察院長張博雅致詞指出，依據《身心障礙者權利公約》精神，任何公私立機關、團體、學校與企業如果拒絕為個人需求提供「合理調整」，即可能構成對於身心障礙者的歧視。但我國各項法規中尚未納入這項原則，盼透過今天的討論，落實改善個別身心障礙者權利。

張博雅表示，依據衛福部統計，截至今年9月底，我國有116萬6千餘名身心障礙者，約占總人口數的5%。其中，有12萬8千多人是多重障礙者。身心障礙者的損傷可能包含聽覺、視覺、行動、認知、心理等方面，其障礙類別及程度雖有不同，但對於他們參與社會生活可能構成限制，尤其在欠缺外部有利的支持環境下，可能產生很大的阻礙，以至於他們時常處在非常弱勢的地位。

張博雅指出，為了保障身心障礙者生活及福利，我國早自1980年起即制定法律，逐步提升其平等參與社會、政治、經濟、文化等機會，並致力強化他們的就業與教育機會，增進身心障礙者的生活品質。2014年12月3日起，我國更進一步推動《身心障礙者權利公約施行法》，以執行聯合國2006年《身心障礙者權利公約（CRPD）》。

張博雅說，《身心障礙者權利公約》第2條就「合理調整」作出定義：「根據（個人）具體需要，在不造成過度或不當負擔的情況下，進行必要及適當的修改與調整，以確保身心障礙者在與其他人平等基礎上享有或行使所有人權及基本自由。」

張博雅表示，由於「合理調整」是一項非常進步且新穎的人權觀念，目前我國各項法規中尚未納入這項原則，但我國既然已經完成公約的國內法化，「合理調整」就成為國家義務。因此在今天會議中，邀請學者專家聚焦討論如何透過「合理調整」，來造就無障礙環境，落實改善個別身心障礙者在人身自由與安全、司法保護、教育環境、工作與就業等方面的權利。

(中時 )