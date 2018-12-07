台中高鐵特區生活圈 新建案1字頭房價熱銷

台中高鐵特區新建案打出「只要1字頭就可輕鬆入主」，隨著副都心和會展中心及各大商圈落腳於此，也順利攻占外地客市場。（盧金足攝）

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「高鐵捷市城」位在高鐵國際飯店特區，交通四通八達，約200公尺到捷運紅線成功站，臨近王田交流道，打造一日生活圈。（盧金足攝）
「高鐵捷市城」優質學區環境，受到眾多小家庭青睞，居住環境綠化為生活品質加分。（盧金足攝）

台中高鐵站進出人次穩居全國第2，周邊更是中部地區唯一三鐵共構的生活圈，不只台中市民相中被市府推動為烏日副都心的建案，更磁吸眾多跨縣市購屋客，建商打出1字頭房價買得到，在大選後房市增溫掀起購屋潮，和峻建設深耕台中高鐵特區，新推出「高鐵捷市城」備受矚目，還有很多彰化客戶也移入烏日高鐵特區，市場反應熱烈。

和峻建設看好台中高鐵特區，近年來布局台中高鐵特區，從富都心、富都匯、富都灣、高鐵捷市堡，近千戶造鎮，近期「高鐵捷市城」，基地位在高鐵國際飯店特區，社區環境優質，交通四通八達，約200公尺到捷運紅線成功站，臨近王田交流道，南北往返便利，打造一日生活圈。

台中市府重大建設的逐步到位，帶動周邊房市熱絡，近期被視為房市熱區，北屯區與高鐵烏日特區最夯，很多建商已提前進場插旗，「高鐵捷市城」優質學區環境，受到眾多小家庭的青睞，約500公尺就到旭光國小，前庭環抱250米林蔭大道及361坪綠帶，享受近50％綠覆、30％建蔽率，居住環境綠化為生活品質加分。

時詣廣告公司業務經理鄭旭峰表示，「高鐵捷市城」規畫2至4房飯店式格局，特別推薦29坪大2房、客廳擁有大面寬3米3空間，主臥室搭配專屬更衣室，及四件式乾濕分離衛浴，只要1字頭就可輕鬆入主。

台中市提供的托育、托老一條龍社會福利，還有公車10公里免費及位在高鐵生活圈，坐擁「一省二高三快」的交通條件，台中市民不再視烏日為蛋白區，隨著副都心和會展中心及各大商圈落腳於此，也順利攻占外地客市場。

(中時 )

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