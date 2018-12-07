菜鳥聯結車駕駛載麵粉上國道 險釀火燒車

剛考上聯結車駕照的黃姓駕駛，行駛國道南下運送麵粉途中，驚見車輛右後方冒出大煙，趕緊下交流道停放路旁等待警消救援。（巫靜婷翻攝）

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巫靜婷
1台載送麵粉的聯結車因後拖車右後輪煞車夾死冒出大煙，警消趕赴現場噴灑泡沫降溫，成功避免火燒車憾事。（巫靜婷翻攝）

國道3號南下141公里處通霄交流道前，4日上午11時許1台載送麵粉的聯結車因後拖車右後輪煞車夾死冒出大煙，駕駛擔心火燒車心急下交流道將車輛停放路旁並報警處理，警消趕赴現場噴灑泡沫降溫救援，成功避免火燒車憾事。

警方初步了解，24歲聯結車黃姓駕駛為桃園市人，剛考上聯結車駕照的他，4日欲運送麵粉南下，行駛於國道3號141公里處發現車輛疑似火燒車冒出大量煙霧，趕緊下交流道停至苗128線路旁並報警救援。

烏眉派出所所長黃智湖表示，警方到達現場於車後方擺放三角錐警戒，並利用泡沫型滅火器噴灑於右後煞車鼓位置降溫滅火，待消防隊到場檢視已無火燒車危險，再協助電冾附近汽車修配廠檢查機件功能安全後，黃姓駕駛才敢再次開車上路。

聯結車黃姓駕駛表示，從照後鏡發現後拖車右後輪不知為何煞車夾死導致冒煙，因為深怕繼續行駛國道，車輪著火會引燃車上麵粉造成火燒車，便立即下通霄交流道停於苗128線路旁等待救援，相當感謝警消及時幫忙。

警方呼籲，民眾開車出門前，應事先檢查車輛儀表板的各項功能和燈號是否正常，車輛輪胎氣壓是否充足，避免車輛於行進間發生意外，進而影響自身及其他用路人行車安全。

(中時 )

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