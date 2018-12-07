台灣首創 計程車業跨境叫車 台灣大車隊與日本大和計程車 台日業界龍頭合作APP叫車

2018年12月07日 10:24 中時電子報 綜合報導

台灣大車隊全國計程車總台數突破19,000輛，穩坐國內市佔率的龍頭寶座，近年來積極經營

55688APP，會員數高達300萬，服務範圍涵蓋酒後代駕、旅遊包車、機場接送等，甚至觸及居家清潔、洗衣等生活需求，皆可透過APP預約；今年更邁向國際化，將服務版圖延伸到日本，與日本東京計程車業龍頭-大和計程車(全名:大和自動車交通株式會社)結盟，今後不管前往日本旅遊還是出差，只要打開55688APP，就可以直接叫到日本計程車，完全不用擔心語言不通的問題。

根據觀光局資料顯示，日本是台灣人最愛去的國家，去年整年度超過460萬人次出國到日本；訪台的外國旅客中，日本人也僅次於中國大陸，名列第二，可見兩國人民往來密切。為了讓國人到日本當地的交通服務更便利，解決語言不通的問題，台灣大車隊與創立79年的大和計程車合作。大和計程車為日本第一家上市計程車業者，在東京與其聯盟合計擁有13,000台計程車。12月5日，台灣大車隊與大和計程車在日本舉辦聯合記者會，正式宣告雙方合作上線，從此雙方的用戶皆可透過日常熟悉的叫車APP，即時叫到對方的計程車，不用煩惱語言不通，同時價格透明、又能確保服務品質。

今年8月雙方透過網頁服務的合作開始，以及大和計程車APP率先跨境預約台灣大車隊，已帶動部分需求的旅客嚐鮮使用。依台灣大車隊統計，至今每個月即時預約趟次達50趟，機場接送及旅遊包車合計20趟次；雙方APP正式串接後，預估明年底每月可達即時叫車1000趟次以上、機場接送機及旅遊包車200趟次以上。

台灣大車隊55688APP不斷地創新，從本土叫車平台，逐漸轉型為綜合生活服務的平台，立志成為國人的生活密碼，更進一步建立跨國服務平台。期望透過這一次的合作經驗，建立起跨境的營運模式，將台灣大車隊優質的服務推行到日本各地，成為亞洲旅客的搭車首選。

台灣大車隊新聞聯絡人：

行銷企劃處 專案副理 蔡仲俞 0982-276-622 LINE ID: vgf_1114

行銷企劃處 經理 黃盈慈 0939-861-890 LINE ID:carolhuang.tw

(中時電子報)

台灣大車隊總經理李瓊淑(前排左二)與大和交通車社長前島忻治(前排右二)率領台日團隊合影

台灣大車隊總經理李瓊淑(左)與大和交通車部長小山哲男持自家APP畫面