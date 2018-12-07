23歲男一夜情又不帶套 一次就中鏢

台中醫院感染科醫師曾婷玉指出，這名罹患梅毒的23歲男子就醫師全身有多處紅疹並合併發燒症狀。（馮惠宜翻攝）

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一名23歲男子兩個月前與網友發生一夜情，並未戴保險套，一個月後在生殖器出現小潰瘍，沒有在意，卻在20天後全身出現紅疹，還合併發燒，到台中醫院感染科就醫，經抽血檢查，確診為梅毒。經醫師給予安全性行為衛教、施打一劑盤尼西林後才痊癒。

感染科醫師曾婷玉說，患者就醫時，發現紅疹分布在身體與四肢，手掌與腳掌也出現紅疹，加上其自述曾有過不安全的性行為，因而高度懷疑是梅毒，經抽血檢查確診為二期梅毒，另外建議患者同時檢驗愛滋病毒，其報告為陰性。

曾婷玉說，梅毒在古代俗稱「偉大的模仿者」，症狀變異性很大，潛伏期可能長達至90天。一期梅毒是指在接觸感染病患體液處形成的病灶，通常是生殖器或口腔，特色是無痛性潰瘍，此期傳染性極高。

潰瘍在沒有治療的狀況下也會在數週後癒合，但通常梅毒螺旋體已進入血液循環，並擴散到全身，為二期梅毒，常見的症狀有發燒、皮疹、掉髮、關節痛、扁平濕疣等。感染梅毒後也可能完全沒有症狀，進入潛伏期梅毒，體內仍有梅毒螺旋菌存在。

梅毒會經由性行為、輸血或母子垂直感染。當傷口接觸到感染病患的精液、陰道分泌物、血液等，就可能被傳染。愛滋病毒與梅毒的傳染途徑相似，因此通常會建議患者一併檢查。

梅毒的檢驗方式主要依靠抽血，目前臨床治療，可在門診接受盤尼西林肌肉注射，若是對盤尼西林過敏，亦有口服抗生素可治療。完成抗生素療即算治癒，但仍有再感染的風險，一般建議3-6個月之後再追蹤。

曾婷玉提醒民眾，梅毒是常見的性傳染病，傳染後可能沒有症狀，因此建議有過不安全性行為者至少篩檢一次，且建議伴侶一起抽血檢查，並同時檢查愛滋病毒。預防梅毒最好的方式為避免多重性伴侶，避免與性生活史不明的對象發生性行為，並全程使用保險套。

(中時 )

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