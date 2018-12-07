米乖乖、素乖乖等近年創意代表作 都出自他的手

2018年12月07日 10:36 工商 劉馥瑜

乖乖近年口味多樣化，並推出許多地區限定或通路獨家的產品。（攝影／劉馥瑜）

乖乖近年口味多樣化，並推出許多地區限定或通路獨家的產品。（攝影／劉馥瑜）

乖乖今年推出台東熱氣球節「福利熊」熱氣球乖乖，以及主打「香蕉型農」的香蕉米乖乖。（攝影／劉馥瑜）

近日話題不斷的50年食品大廠乖乖，近年來陸續推出許多令人驚豔的創意之作，例如：用喝的「乖乖椰子牛奶」、米乖乖、素乖乖，或與台積電、機場捷運、初鹿鮮乳、大湖草莓、古坑咖啡等異業聯名，從原料、包裝到行銷全部走出新生命，這一切都是出自一位食品業門外漢之手：趙明。

53年次的趙明，是乖乖前任總經理，今年8月甫離開乖乖，跌破不少人眼鏡。2015年他進入乖乖，成為該公司第一任專業經理人，電子科系畢業的他，曾經跨足許多行業，就是沒做過電子業，也是食品界的門外漢，不過，滿腦子創意「鬼點子」的他，善於提高產品附加價值，並賦予話題性，讓產品自己就是宣傳品！

舉例來說，一般五香或椰子口味乖乖定價20元，用「米」製成的乖乖，單包可達30～50元，高出10～30元；在有機通路販售的素乖乖，單包也可拉高到38元。

再者，他也強化品牌聯名效益，如與台積電、台亞加油站、機場捷運的包裝聯名，到初鹿鮮乳、古坑咖啡、大湖草莓、味王牛肉麵的口味跨界，還有全台首款「商圈」限定的西門町乖乖，以台灣特有的鹹酥雞和鳳梨口味，加上日文、韓文包裝，主打觀光客，以及台東熱氣球嘉年華、溪頭妖怪村等聯名款，就是要讓「乖乖不只是乖乖，乖乖無所不在」。

趙明日前接受本報專訪時表示，從門外漢跨入食品業，對他來說沒太大困難，因為他自己就是消費者！他說，從消費者的角度出發，食品「好吃」是基本條件，但不是絕對條件，當你把單純的食品，變成一件好玩、有趣、有價值的限定商品，食用之餘還兼具伴手禮、紀念品的用途，附加價值就提高了。

事實上，趙明推出米乖乖，除了提高附加價值，也希望結合在地農產品、地區限定販售，帶動台灣農業及觀光的發展！例如今夏香蕉價格崩跌，乖乖當時也與蕉農合作，推出全台首款香蕉米乖乖，還獲總統蔡英文讚許。除了香蕉，還有以玉井芒果、鹿野紅藜、卑南米或洛神花等製成的米乖乖，原料愈趨多元化。

不過，就在趙明離職後，隨著乖乖新任董事長廖清輝今年12月上任，後續是否能延續乖乖令人驚豔的創意行銷，又或者能讓有50歷史、台灣人共同回憶的老品牌走出新樣貌，備受外界期待！

(工商 )