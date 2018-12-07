動物名稱怎麼唸？常被叫錯排行揭曉！第1名竟是超可愛的「牠」

2018年12月07日 10:19 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

可愛的水獺寶寶說，「希望大家別叫錯我的名字囉！」繁體中文博大精深，隨著時代演進，現代字典所收錄的文字，累計已超過5萬多個，但實際上日常生活中經常使用的，不過6、7千字左右，大家或多或少都曾經面臨不知道這個「字」該怎麼唸的窘境，當下只好「有邊唸邊；沒邊唸中間」！今天動物園要和大家分享幾個經常被唸錯的動物名稱！第一名備受大小朋友喜愛的「歐亞水獺」，而「藪貓」及「林㹭」也常被叫錯，希望大家能多注意囉！

經常被唸錯的動物名字排行榜，第一名非「歐亞水獺」莫屬，「獺」字注音為ㄊㄚˋ，常常聽到民眾唸成「ㄌㄞˋ」，算是典型「有邊唸邊」式的誤解，名字裡有「獺」的動物，還有「小爪水獺」及「二趾樹獺」等。但問題又來了！究竟要稱呼「樹獺」或是「樹懶」才是正確的呢？「樹獺」或是「樹懶」其實都是中文俗名，兩個都通用。

「樹獺」是依據動物的外形類似水獺，且主要棲息於樹上等特性來定俗名。（台北市立動物園提供）

「樹獺」是依據動物的外形類似水獺，且主要棲息於樹上等特性來定俗名；「樹懶」則是根據動物的生態習性加行動模式來命名，形容牠在樹上長時間靜止不動，或是移動速度緩慢，以人類的觀點來看，似乎難免帶有懶惰、或是偷懶等歧視的意味，因此台北市立動物園都以「樹獺」來稱呼。

「林㹭」的中文名字裡雖然有犬字，但其實牠可是不折不扣的貓科動物呢！（台北市立動物園提供）

「藪貓」及「林㹭」這兩種動物也經常被叫錯，「藪」字注音為ㄙㄡˇ，字意為雜草叢生的沼澤或湖泊，「藪貓」是產於非洲的中型貓科動物，體型比家貓大一點，毛皮上的斑點形狀類似花豹，最大的特徵是又圓又大且豎立的耳朵、還有比例偏長的四肢。

北非髯羊，「髯」字意為兩頰上的鬍鬚。（台北市立動物園提供）

「㹭」字注音為一ˋ，「林㹭」的名字是由學名（Lynx lynx）直接翻譯而來，古代在造字時，會將形容猛獸的字加上犬部，因此「林㹭」的中文名字裡雖然有犬字，但其實牠可是不折不扣的貓科動物呢！

另外可能會被唸錯的哺乳類動物名稱，還包括「黑白疣猴」，「疣」字注音為ㄧㄡˊ，字意為皮膚上突起的小肉瘤；「食蟹獴」又名「棕蓑貓」，「蓑」字注音為ㄙㄨㄛ，字意為用草或棕櫚葉做成的雨具；北非髯羊，「髯」字注音為 ㄖㄢˊ，字意為兩頰上的鬍鬚…等，至於有關鳥類、兩棲爬蟲動物及昆蟲等的說文解字，就請待下回分曉囉！

(中時電子報)