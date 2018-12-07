嘉義市長涂醒哲擬提選舉無效之訴 議長蕭淑麗不予置評

2018年12月07日 10:47 中時 廖素慧

嘉義市議長蕭淑麗對涂市長擬提選舉無效之訴，不予置評。（廖素慧攝）

民進黨嘉義市議員王美惠認為涂市長「要走得漂亮」。（廖素慧攝）

尋求連任失利的嘉義市長涂醒哲擬於7日由其愛將嘉義市果菜市場總經理陳火川提出選舉無效之訴，地方政壇反應不一，民進黨議員王美惠不贊同，憂心涂市長自傷，期許他「要走得漂亮」，轉戰市長敗北的嘉義市議長蕭淑麗則不予置評。

嘉義市選委會公布開票結果，國民黨黃敏惠得票5萬8558、民進黨涂醒哲得票5萬6256，無黨籍蕭淑麗得票2萬5572，黃敏惠以2302票險勝涂醒哲而當選第10屆嘉義市長，3日中選委已頒發當選證書給黃敏惠，但7日傳出涂醒哲的擬由陳火川代為提選舉無效之訴。

涂醒哲今天上午列席議會，對媒體關心他提訴之事，他低調不回應，只說中午陳火川開記者會再說，但同黨議員王美惠不認同。

王美惠語重心長地說，如果要提告應該於選完當天即提出，事隔多日才說要提告，給民眾及社會的觀感不佳，她痛心民進黨選成這樣的結果，要深切檢討，但涂市長此舉恐傷害他自己，她不認同，畢竟涂市長未來的路還有其他可能性，應該要「走得漂亮」。

一直被暗指遭操作「棄保效應」的蕭淑麗說，選舉的過程有瑕疵，但事過了她就不多談了，提告是涂市長的權利，她不予置評。

涂醒哲曾說，他最有資格提選舉無效之訴，因為差距的票數最少，但他尊重市民的選擇。但涂競選總部的重要幹部分析「棄保操作」是此次涂醒哲落選的重要原因之一。

(中時 )