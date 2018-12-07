影》請辭空包彈？賴清德強調：時間一到 堅定離開

2018年12月07日 10:25 中時電子報 陳弘美 、 李俊毅 、中時 張理國 、 鄧博仁 、工商 彭媁琳 、中時、工商 彭媁琳

2018九合一選舉甫結束，繼九合一選舉當晚請辭獲蔡英文總統慰留後，據了解，行政院長賴清德和總統府秘書長陳菊兩人最快12月中旬就會走，不會等到明年1月立法院審完明年度中央總預算。賴清德於今日親上火線，召開記者會，除了檢討選戰失敗後，他也強調，時間一到 他會堅定離開。

賴清德今在記者會表示，執政團隊會檢討敗選原因，他談到政府這兩年多來，並未滿足人民需要，未能深刻體會人民辛苦，使人民不敢結婚買房生子，政府會深刻檢討。他再表明，農產品產銷雖是長期問題，但天候也是問題，賴更指出這次選舉合併公投，中選會的失誤，造成選民的不便，會深刻檢討。

賴清德表示2016後民進黨贏得總統大選，改革用心雖獲民意支持，但在多數民意不清楚理解情況下，造成民意誤解，司法正義改革、東廠事件使轉型正義蒙上陰影，造成政策施行負面效應。民進黨政府沒做好，失去民心，未來施政方向將輕重緩急，追求經濟繁榮過程、不忘公眾利益價值。

他說：「11/24日我堅定留下來穩定政局，但民進黨不能夠潰敗，普悠瑪事件，立法院要求我到立法院報告，這也是我任內發生的重大交通事件，對於公投議題，他希望未來公投事項能妥善處理，敗選責任歸屬，他強調，時間一到我會堅定地離開」。

會後記者詢問賴院長所言，「時間一到是何時？是等到立法院會期結束嗎？」賴清德表示，1127重回到4屆服務12年的殿堂，深刻感受民主政治肩負政治責任是最高價值，任何人都不可違背，但在此之前他跟行政團隊都會全力以赴，不會讓行政空轉，不管是堅定的來、堅定的留下或堅定的離開，都不是為了他個人，「我不計毀譽，都是為了大局，為了台灣」，也只有他離開，總統才有可能大破大立，新的局面才有可能產生。

蔡總統跟我都是民進黨黨籍，一心一意捍衛台灣主權、民主，這樣的目標都要大家共同完成，不論什麼時候離開，我都是這個陣營的一份子，大家彼此都是夥伴。」

至於是否2020選總統？賴情德說，他為大局著想，答案已經很容易了，時間一到他將會離開，負起政治責任，不讓檢討流為空言，但目前最重要的事是他會帶領行政團隊，把當前的任務辦好。

媒體詢問，檢討改革將有哪些先後順序？他說，這場選舉中經過各部會檢討的報告已經納入他的總檢討報告中，每一點都很重要，沒有先後順序。

2020大選是否有意願參選總統？賴清德表示，不管他在什麼位置，都會幫助台灣。他和蔡總統都是民進黨黨籍，都是好夥伴，他一心一意捍衛台灣主權、民主，這樣的目標都要大家共同完成，不論什麼時候離開，他都是這個陣營的一份子，大家彼此都是夥伴。我個人去留不是問題，時間一到，我會堅定離開。

回顧蔡英文昨天(6日)於總統府發表迴廊談話，她說民進黨現在面臨困難，對外界甚傳的逼宮論回應，「台灣是一個民主政治，不是威權政治，不用這麼宮廷劇」。

蔡還提到，現在和賴清德關係非常緊密。府院都有很深的反省和檢討。陳菊和賴清德兩位都不是戀棧職務的人，他們都有強烈的責任感，知道何時要忍辱負重，何時要退。蔡強調民進黨不曾改變的基本共識，就是在面臨困境時，「團結是最重要的」，她對民進黨有信心。

(中時電子報)