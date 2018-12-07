今天大雪 彭啟明：北部大降溫只剩16度 濕冷到周日

氣象達人彭啟明表示，低溫可能大降到16-17度，這波冷空氣影響約到周日。此為今日上午衛星雲圖。(擷圖自中央氣象局)

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中時電子報
/綜合報導

今適逢二十四節氣大雪，氣溫明顯變冷了。氣象達人彭啟明表示，難得的暖冬天已告一段落，北部桃竹苗以北到宜蘭、花蓮溫差變大，並有持續性降雨。彭啟明預估，低溫可能大降到16-17度，這波冷空氣影響約到周日，下周一、二才會短暫回溫。

彭啟明今(7)今日表示，這波低溫報到，預計北部空曠地區從今起低溫可能降到16-17度，其他地方17-18度，白天回溫也很有限，北部民眾務必穿上外套做好保暖。他提醒，雖然沒到很冷地步，但還是很有感覺的環境壓力，建議多關照年長者的健康，尤其心血管疾病，建議多量血壓。這幾天也是感冒的好發期，也要注意流感的傳播。

彭啟明說， 預計這波冷空氣影響到周日，下周一、二有短暫回溫的機會，但不會太多，到下周二、三可能又有一波冷空氣南下，會再降溫，今天開始到下周二、三北部較為偏濕冷，要到下周四、五開才會回溫轉晴。

氣象專家吳德榮表示，根據最新歐洲預報模式，今、明兩天強冷空氣南下，氣溫下降，台北市最低溫約降至17、18度，北台灣沿海、空曠地區約在16度左右；雖未達「大陸冷氣團」強度，但北台灣因雲多有局部雨，白天高溫也大多在20度上下，整天濕涼並感覺有點冷，應注意保暖！

前氣象主播李富城指出，「彭啟明今天是24節氣中的大雪，長江以北，大雪紛飛，由於今年大氣的環流還沒跟上，我們這裡的温度只是小降而已。」彭啟明也表示，長江中下游已開始降雪，湖北、江蘇、安徽、浙江等地也在大雪節氣迎來初雪，中國北方更早已一片白茫茫，如果從定義上的冬季來看，這才是正常冬天的感覺。

(中時電子報)

文章來源：彭啟明臉書

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