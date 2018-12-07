2018台北國際創意節高峰論壇 匯聚創意菁英與精華 年度最大創意盛會在台北

2018年12月07日 10:41 中時電子報 綜合報導

「2018台北國際創意節高峰論壇」正式登場！由旺旺中時媒體集團主辦，匯集時報廣告獎與兩岸創意能量的「2018時報世界華文創意大會」，重頭戲之一的高峰論壇活動，將於2018年12月11日（二）假台北松山文化創意園區展開。此次會中將邀集兩岸創意與行銷業界專家，針對文化、數位、廣告等創意領域，透過不同產業的觀點，分享創意趨動行銷轉型，以及如何讓創意成為一門好生意。

從戲劇、手遊乃至於數位產業，讓文化創意讓產業有更厚實的底蘊展現內容，也造就了文創經濟，因此在今年「台北國際創意節高峰論壇」中，特別邀請西班牙公共藝術大師、擅長以藝術作品改造都市景觀的諾維拉（Juanjo No-vella），並以歐洲當地運用公共藝術來創造創意經濟的實績，提出其看法和經驗；前國立故宮博物院院長周功鑫也將從創意經濟和文化創意產業切入，帶領大家探究文化創意的現代特色。

在資訊科技的崛起和廣泛應用下，「數位創意」更是當前讓人感受最深刻的創意領域。本屆活動特邀請微博客戶市場和服務中心的總經理張欣欣，以目前許多人所使用的網路社群為主題，點出數位創意在當中的發展和新意；而美團點評戰略KA市場總經理吳狄則將從多元的數位創新和運用，來看如何與消費者的飲食及生活連結，打造創意行銷的價值。

在數位市場不斷翻轉的時代，兩岸的品牌及廣告業界專家，如何突破舊有思維模式，以應用創新科技來提升創意行銷的效益，此將由網易傳媒戰略經營部暨營銷管理中心總經理李淼、小米公司廣告銷售部全國營銷中心總經理鄭子拓、搜狗公司品牌銷售部總經理孫霏、Yahoo媒體業務部總經理方盈傑、以及台灣ŠKODA資深行銷經理丁維翰等人，分享成功案例。

此外，在「2018台北國際創意節高峰論壇」會後，將接續舉行第41屆時報金像獎暨第19屆金手指獎頒獎典禮，歡迎大家共同參與今年的創意饗宴。

(中時電子報)