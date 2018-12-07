影》彰化2死命案 兇嫌公公：為何那麼狠？連女兒也不放過

王婦走向值班台女警說「我殺了人」，伸出雙手還滿是鮮血，嚇壞值勤女警。（謝瓊雲翻攝）

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彰化驚傳2死凶殺案！狠婦持刀連殺前夫及女兒

彰化凌晨驚傳凶殺案！7日清晨1點多，彰化縣埔心鄉義民村一處民宅，驚傳家暴兇殺案，從印尼嫁到台灣的40歲王姓女子，疑似跟41歲吳姓前夫發生口角後情緒失控，竟憤而持水果刀刺殺前夫及兩人所生的14歲女兒多刀。

彰化驚傳2死凶殺案！狠婦持刀連殺前夫及女兒

警消獲報後到場，將前夫送往彰化醫院、女兒送至員林基督教醫院急救，但兩人都傷重宣告不治死亡，目前檢方與法醫正相驗遺體，警方則依檢察官莊珂惠指示，待通譯到場後進行筆錄問訊中。

王姓婦人行兇後在深夜裡獨自步行到埔心派出所。（謝瓊雲翻攝）

根據了解，王女與吳男兩人結婚多年，育有一女；但感情不睦、分分合合，結婚又離婚二、三次，幾年前離婚後仍同居，一家三口與長輩同住，平時吳男在一樓顧檳榔攤，雙方過去未有家暴紀錄，也未被列入高風險家庭，吳父最近剛當選某村村長，並在埔心市區經營汽車旅館多年，經濟狀況不差。

今日凌晨，兩人疑似因口角後，吳男獨自上三樓準備就寢，但王女疑似情緒難平，一時負氣失控持水果刀追上去刺殺前夫腹部，接著連女兒也慘遭殺害，家人發現後趕緊報警，而她行兇後隨即自行步行前往埔心派出所，語氣淡定伸出滿是鮮血的雙手，告知值班台員警說自己殺了人。

彰化縣埔心鄉義民村凌晨發生凶殺案，嫁來台灣10多年的婦人持水果刀親手殺害前夫與14歲國三的女兒，一家三口與長輩同住，住處一樓是檳榔攤，平日都是死者吳男在顧攤。（謝瓊雲翻攝）

彰化醫院指出，41歲吳姓男子7日凌晨1點20分送到衛福部彰化醫院，全身是血，到院前即無呼吸心跳，經急救30分鐘仍告不治。

彰化醫院急診醫師吳昭輝表示，吳男失血性休克死亡，全身包括頸部、腹部及手臂刀傷至少14處，致命傷要解剖才能釐清。

吳姓男子送入急診室急救時已無呼吸心跳，滿身是血。（謝瓊雲翻攝）

吳男送至醫院時無家屬陪同，吳父後來趕到醫院時感嘆，吳男全身是血從樓上跑下樓，當時還有意識，他趕緊叫救護車送醫，他不知道夫妻間到底發生何事，為什麼要殺成這樣，更無法理解的是居然連孫女也慘遭毒手。

(中時 )

王姓婦人行兇的水果刀。（謝瓊雲翻攝）
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