「抗癌車神」阿姆斯壯 靠Uber救家計

2018年12月07日 10:48 中時電子報 馮英志

曾7次環法奪冠、被外界稱為「抗癌車神」的藍斯阿姆斯壯，先前因查獲服禁藥，不但遭判終身禁賽，且自1998年後的所有成績都被取消，一夕身敗名裂；面臨上億美元訴訟費用的他6日接受媒體訪問時，透露自己現在靠著先前投資Uber挽救家庭生計。

阿姆斯壯接受媒體訪問說，面臨上億美元訴訟費用的他，如今是靠著先前投資Uber，挽救了他的家庭。

阿姆斯壯是Uber早期投資者。他尚未被查獲比賽服用禁藥時，曾於2009年時透過風險投資家克里斯薩卡（Chris Sacca）的公司投資10萬美元（約台幣300萬）。當時Uber市值僅有370萬美元，如今，Uber最快可能明年初IPO，銀行估計市值漲至1200億美元。

阿姆斯壯並未透露他先前投資Uber現已收益多少，但他在6日接受CNBC表示，因服禁藥而被遭罰上百萬美元的他，如今是靠著先前對Uber的投資，挽救了他的家庭。

當時他透過投資斯薩卡的投資公司投資10萬美元，但他並不清楚斯薩卡投資了Uber。阿姆斯壯表示：「我當時以為他準備要從員工或外國員工手中，買一批推特股票；而當時他的投資公司中，最主要的投資案之一正是Uber」。

雖然阿姆斯壯拒絕透露這筆投資現今賺了多少，但他這筆數字「好到難以置信」。他遭禁賽後不但失去大筆企業贊助、賠上百萬美元罰款，加上近億美元的訴訟費用，這筆投資收入可謂及時雨。

阿姆斯壯曾在1999年到2005年連續七次獲得環法自由車賽冠軍。雖然1996年時一度診斷患有致命的惡性轉移睪丸癌，但他不僅抗癌成功，且仍在自行車賽事中創下佳績，他的抗癌勵志故事也成為體育界傳奇。

但2011年退役的他，在2012年8月遭美國反禁藥組織（USADA）調查出長期使用禁藥，是「體育界前所未有的最精密、最專業、最成功的禁藥服用計劃」的罪魁禍首，遭判終身禁賽，且1998年8月之後的所有成績被取消，「抗癌車神」一夕成為了「無冕車神」。

2013年接受歐普拉專訪時，首次公開承認七屆環法每屆都使用了禁藥，並說明沒有禁藥不可能贏得七屆環法。

(中時電子報)