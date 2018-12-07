大叔沉迷援交網美 警見美女照驚：這我高中同學

2018年12月07日 10:59 中時 程炳璋

吳姓中年大叔日前從line內認識1名面貌姣好的美女，吳男為了援交，跑了數家超商買了8萬5000元遊戲點數，店員驚覺有異幫忙報警，警方阻詐他仍執迷不誤，警看見他line內的美女圖，驚聞「這我高中同學！」吳姓大叔才恍然大悟受騙。

26歲的江姓警員，高中補習班時認識姚姓女同學，長大後姚女因面貌身材姣好，不但建立個人粉絲頁成為網紅，更擔任秀場小模特兒，江男則當了警察，兩人雖沒聯絡，但彼此仍認識。

56歲的吳姓大叔日前用line加入1個陌生女子，該女子大頭貼就是姚女照片，他與對方聊了一天，以為女子真有其人，決定碰面援交，女方則用老套方式，告知為了確認吳男不是警察，要求他到超商購買遊戲點數，並將序號與密碼拍照傳給她，吳男立刻掉了溫柔陷阱。

吳男跑了4家超商購買8萬5000員遊戲點數，引起超商店員注意，幫忙報警。警方趕到時，吳男已傳出6萬5000元的遊戲點數，仍執迷不誤，暗中想再傳剩下的2萬元點數。

前往處理的江姓警員一眼撇見吳男要傳送點數的美女大頭照，一眼認出是自己的高中補習班女同學，告訴大叔說，「這是我高中同學啦，她肯定是被盜圖了」吳男才恍然大悟，驚覺受騙，懊惱花了6萬5，連人也沒見到，手也沒牽到。

警方仍及時攔阻吳男手中的兩萬元遊戲點數，江警事後戲稱，他或許可介紹姚姓高中女同學與大叔認識，真的不需要花那麼多錢。

(中時 )