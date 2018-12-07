影》CP值爆表！IKEA百元商店10大必敗好物曝光

2018年12月07日 11:17 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導、 蔡孟哲 / 影音編輯 / 綜合報導、/ 影音編輯

CP值爆表！全台首間IKEA百元店14日開幕，精選數百種高CP值家用商品，預料將掀起搶購潮。(圖/網友Emily提供)

全球最大傢具零售業IKEA宜家家居要開百元商店了！將打破以往大賣場形式，選在通化夜市商圈開設兩層樓的百元商店，精選數百種高CP值的家用品等百元內實用小物，預計12月14日下午2點正式開幕，預料將掀起搶購潮，搶攻小資族荷包。

網友推薦的IKEA百元商品。(組圖/翻攝自IKEA官網)

北歐設計的平價居家時尚領導品牌IKEA，除了組裝家具外，其實店內原本就有上千種定價低於百元的商品，這次在通化夜市開設百元商店，更是從數千樣商品中，精選出上百種CP值超高的商品在這裡販售，網路上列出頗受好評的10大必敗清單：

1、 BÄSTIS毛絮黏把 $19

2、 SAMLA收納盒 $29元

3、 DOFTA香氛裝飾品 $29元

4、 ERGENES手機/平板電腦架 $49元

5、 FRAKTA環保購物袋(71 公升) $29元

6、 SPRUTTIG衣架(10件裝) $59元

7、 SUNNERSTA收納筒/盒 $19元

8、 KRISTRUP門墊 $29元

9、 POKAL杯子 $19元

10、 ISTAD保鮮袋(50件裝) $89元

以往通常是搬家或想改造居家空間時才會去逛IKEA，不過現在百元商店14日即將在通化夜市正式開幕，打算用高CP值商品打動消費者，就算裝滿購物籃也不心痛。

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(中時電子報)