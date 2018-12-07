陸工信部批復5G試驗頻率 全國範圍規模試驗將展開

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人民日報報導，工信部批復大陸三大電信運營商已經獲得5G試驗頻率使用許可批復，這意味著全國範圍的大規模5G試驗將展開。

據瞭解，中國電信獲得3400MHz-3500MHz共100MHz頻寬的5G試驗頻率資源；中國移動獲得2515MHz-2675MHz、4800MHz-4900MHz頻段的5G試驗頻率資源，其中2515-2575MHz、2635-2675MHz和4800-4900MHz頻段為新增頻段，2575-2635MHz頻段為中國移動現有的TD-LTE（4G）頻段；中國聯通獲得3500MHz-3600MHz共100MHz頻寬的5G試驗頻率資源。

專家指出，此次發放5G系統試驗頻率使用許可的頻率資源大體均衡。發放5G試驗頻率，可以讓電信運營商和設備商確定產品開發目標，大大加速產業鏈各環節產品開發進程。

目前，中國移動正在5個城市推進5G試點，並參與了發改委規劃的12個城市5G應用示範。中國電信將5G創新示範從初期的5個試點城市擴大到全國17個城市，中國聯通也已經將試點規模擴大到16個城市。中國5G推進組今年9月啟動的5G第三階段測試已經接近尾聲，第三階段測試是規模試驗和預商用前的最後一個階段。按照計畫，大陸將在2019年進行5G試商用，2020年正式商用。

(工商 )

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