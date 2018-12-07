選後房市回溫 中市豪宅建案吸睛又吸金

2018年12月07日 11:22 中時 盧金足

位於單元二的雙橡園「S1特區」，訴求全方位服務，獲客戶青睞。（盧金足攝）

北部豪宅建商忠泰建設也將於年底進場。（盧金足攝）

九合一大選後，台中豪宅房市買氣加溫，三大豪宅預售個案陸續動工，其中單元二的寶輝、雙橡園建設因銷售狀況優於預期，陸續於近日破土開工，備關此外而北部豪宅建商忠泰建設也將於年底進場，被視為豪宅預售新指標。

住商七期南屯店協理蔡鴻霖指出，近年來豪宅逐漸轉往中、小坪數規畫；建商多以坪數約70-80坪上下，總價落在4000-5000萬上下推出推出新案，門檻略降，但品質、精緻度與服務軟實力卻大幅提升，也讓沉寂已久的豪宅市場，在選前即有回溫跡象。

蔡鴻霖說，尤其是4000萬以下的豪宅個案，來客及成交在選後一周成交增加10-15％，土地交易更熱絡，但是房價仍維持平盤，勢必將加重建商後續經營難度，未來市場將逐漸走向經營規模與品牌形象兩極化發展。

今年預售豪宅市場主要走向低密度、高綠覆的產品特色，單元二、西區科博商圈最受矚目，近期豪宅寶輝首次在單元二推出「CITY PARK」後，成功帶動該區來客及買氣，而同樣位於單元二的雙橡園「S1特區」，訴求全方位為客戶服務，受到原有客戶的青睞，目前兩案已在近日分別開工。

西區的富邦「天空樹」全棟設計出自日籍建築大師伊東豊雄操刀，建築「下窄上寬」，具有高度辨識性，而單元二剛交屋的「陸府植森」社區實價登錄每坪單價約47.3-61.8萬之間，擠進中部十大豪宅第九位。

一向在新市政中心推案的豪宅龍頭寶輝建設，此次選擇北單元二推案，除了看上低密度外，最重要是與七期新市政中心緊鄰，新案「City Park」就位於龍富路與龍富二十二路口，基地共1600坪，建蔽率僅18％。

寶輝「City Park」由設計「寶輝秋紅谷」的國際設計團隊量身打造，包含有1300坪兼具景觀與實用性的歐式花園廣場，及露天泳池、國際級休閒會館，營造出獨樹一格、住戶專屬的莊園生活，一推出就受到購屋客的青睞，銷售狀況優於預期。

雙橡園「S1特區」隸屬單元二低密度重劃區，享有低密度高綠覆的區域環境，基地面積共1348坪，擁近千坪前後大花園，歐式莊園風格與單進單出車道規劃，吸引不少注重生活品質的賞屋族群關注。

雙橡園「S1特區」位於市政南一路，緊鄰黎明國小、黎明新村，可說是坐擁單元二低密度特性，兼享有七期市政、中港、黎明商圈等完整生活機能的絕佳核心位址，74號道路至高鐵站僅5分鐘、國道一號僅3分鐘，品牌效應發酵。

西區受矚目的預售個案忠泰「老佛爺」為北部頂級豪宅建商忠泰建設首度揮軍台中，攜手Chanel香奈兒創意總監卡爾拉格斐親自操刀的第一號建築住宅作品；未來一樓店面更有忠泰知名生活指標品牌「MOT明日聚落」進駐。

(中時 )